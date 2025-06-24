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Romulo çılgınlığı: Teklif yağıyor, fiyatı her geçen gün artıyor! Son rakam dudak uçuklattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Romulo çılgınlığı: Teklif yağıyor, fiyatı her geçen gün artıyor! Son rakam dudak uçuklattı
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon forma giydiği 33 maçta 17 gol ve 10 asistlik performans sergileyen Romulo, Avrupa kulüplerini peşine takmış durumda. Leipzig, Brezilyalı futbolcu için fiyat yükseltmeye devam ediyor. Göztepe ise Bundesliga ekibinin yaptığı son teklifi de kabul etmedi.

Göztepe'nin Brezilyalı santrforu Romulo, transfer döneminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcuya önemli teklifler gelmeye devam ediyor.

Romulo çılgınlığı: Teklif yağıyor, fiyatı her geçen gün artıyor! Son rakam dudak uçuklattı - 1. Resim

AVRUPA'DA 7 ÜLKEDEN 10 TAKIMIN TRANSFER LİSTESİNDE

Romulo için Göztepe ile şu ana kadar Almanya'dan Leipzig, Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, Portekiz'den Sporting Lizbon, Belçika'dan Anderlecht, İngiltere’den Fulham, Wolverhampton ve Nottingham Forest temasa geçti. Söz konusu takımlar arasında Leipzig'in ilgisi devam ediyor.

Romulo çılgınlığı: Teklif yağıyor, fiyatı her geçen gün artıyor! Son rakam dudak uçuklattı - 2. Resim

İLK TEKLİF 12, İKİNCİ TEKLİF 15 MİLYON EURO

Alman kulübü, Brezilyalı oyuncu için ilk teklifini 12 milyon euro olarak iletirken, bu rakam sarı-kırmızılılar tarafından kabul görmedi. Alman ekibi teklifini güncelledi ve 15 milyon euro seviyesineyükseltti. Bu bonservis de Göztepe tarafından yetersiz bulundu.

Romulo çılgınlığı: Teklif yağıyor, fiyatı her geçen gün artıyor! Son rakam dudak uçuklattı - 3. Resim

SON TEKLİF 16,5 MİLYON EURO

Göztepe'den 2 kez olumsuz karşılık alan Leipzig, teklifini güncelledi. Alman ekibi, son teklifini 16.5 milyon euro olarak İzmir kulübüne iletti. Sarı-kırmızılı yöneticiler, bu teklifi az bularak reddetti.

Romulo çılgınlığı: Teklif yağıyor, fiyatı her geçen gün artıyor! Son rakam dudak uçuklattı - 4. Resim

Romulo’yu kadrosuna katmaya oldukça istekli olan Bundesliga ekibi, pazarlık masasından kalkmadı. Tarafların, kısa bir süre içerisinde ortak noktada buluşup, transferi sonlandırması bekleniyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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