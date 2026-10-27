Ronaldo'dan Mbappe açıklaması: Onda benden çok şey var

Brezilyalı efsanevi futbolcu Ronaldo, Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe hakkında, "Onda gerçekten benden çok şey var. Mirasımın devam etmesinden memnunum" dedi.

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Real Madrid'in efsane isimlerinden Ronaldo, eflatun-beyazlı ekibin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe ile ilgili konuştu.

"MİRASIMIN DEVAM ETMESİNDEN MEMNUNUM"

Mbappe'de kendisinden pek çok özellik olduğunu belirten Brezilyalı eski yıldız, "Mbappe'de bana kendimi hatırlatan pek çok şey var. Hız, güç, şut, golcü içgüdüsü... Çok yönlü bir oyuncu ve çok gol atıyor. Onda gerçekten benden çok şey var. Mirasımın devam etmesinden memnunum" ifadelerini kullandı.

Kylian Mbappe'nin güncel piyasa değeri 200 milyon euro olarak gösteriliyor.

Real Madrid'de bu sezon 13 maçta görev yapan Kylian Mbappe, 14 gol attı ve 3 asistlik performans sergiledi.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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