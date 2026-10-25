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Sadece 13 dakika sahada kalabildi: Hocasına tepki gösterdi

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Sadece 13 dakika sahada kalabildi: Hocasına tepki gösterdi
Başlık ResmiSadece 13 dakika sahada kalabildi: Hocasına tepki gösterdi

Gaziantep FK’nin Erzurumspor FK’ye 3-1 mağlup olduğu maçta devre arasında oyuna giren Arda Kızıldağ, 58. dakikada oyundan alınmasına tepki gösterdi. Formasını çıkaran 28 yaşındaki stoper, teknik direktör Orhan Ak’a tepki göstererek soyunma odasına gitti.

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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Gaziantep FK’nin sahasında Erzurumspor FK’ye 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada Arda Kızıldağ’ın oyundan alınmasına gösterdiği tepki gündem oldu. Devre arasında oyuna dahil olan 28 yaşındaki stoper, yalnızca 13 dakika sahada kaldıktan sonra kenara gelirken teknik direktör Orhan Ak’a tepki gösterdi.

Sadece 13 dakika sahada kalabildi: Hocasına tepki gösterdi
Başlık ResmiSadece 13 dakika sahada kalabildi: Hocasına tepki gösterdi

13 DAKİKA SONRA OYUNDAN ALINDI

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan mücadelede devre arasında oyuna giren Arda Kızıldağ, 58. dakikada yerini Sabahattin Destici’ye bıraktı. Oyundan alınmasına tepki gösteren tecrübeli savunmacı, formasını çıkararak kenara geldi.

Karşılaşmayı locadan takip eden teknik direktör Orhan Ak’a tepki gösteren Kızıldağ, ardından soyunma odasının yolunu tuttu.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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