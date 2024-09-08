Sakatlık başpehlivanı eledi! 672'nci Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri son düzlükte

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: AA 8 Eylül 2024 17:06 - Güncelleme: 8 Eylül 2024 17:27 - Güncelleme:

Bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Feyzullah Aktürk aldığı darbeden dolayı çekilmek durumunda kaldı. Enes Doğan ile Orhan Okulu finale yükselen başpehlivanlar oldu.