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Haberler > Spor > Sakatlık başpehlivanı eledi! 672'nci Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri son düzlükte

Sakatlık başpehlivanı eledi! 672'nci Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri son düzlükte

Düzenleyen: / Kaynak: AA
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / AA

Bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Feyzullah Aktürk aldığı darbeden dolayı çekilmek durumunda kaldı. Enes Doğan ile Orhan Okulu finale yükselen başpehlivanlar oldu.

"Türk'ün ilk er meydanı" olarak nitelendirilen ve Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirilen güreşlerin çeyrek final mücadelesinde İsmail Balaban'ı yenen Feyzullah Aktürk, karşılaşma sırasında aldığı darbe sonucu kaşının açılmasıyla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sakatlık başpehlivanı eledi! 672'nci Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri son düzlükte - 1. Resim

Aktürk'ün doktor raporu nedeniyle yarı final maçına çıkamayacağı anons edildi.

Sakatlık başpehlivanı eledi! 672'nci Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri son düzlükte - 2. Resim

Bunun üzerine geçilen kura çekiminde başpehlivanlık yarı final güreşinde Enes Doğan ile Ali İhsan Batmaz eşleşti. Bu durumda diğer yarı finalist Orhan Okulu, direkt finale yükselen isim oldu.

Doğan, başpehlivanlık yarı final mücadelesinde Batmaz'ı yenerek, adını ikinci finalist olarak yazdırdı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: AA
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