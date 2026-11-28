CSKA Sofya deplasmanında golünü atan Mısırlı yıldız, karşılaşmanın ardından stattan ayrılırken rakip takımın otobüsüne bindi. Salah'ın hatasını fark ettiği andaki tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde CSKA Sofya'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Salah, bu kez sahada değil, stattan ayrılırken yaşadığı ilginç olayla gündeme geldi. Mısırlı futbolcu, yanlışlıkla rakip takımın otobüsüne bindi.

YANLIŞ OTOBÜSE BİNDİ

Otobüse adım attığı sırada hatasını fark eden Salah'ın şaşkın tepkisi kameralara yansıdı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

CSKA Sofya karşısında takımının ilk golünü kaydeden Salah, bu sezon 18 resmi maçta 12 gole ulaştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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