Trabzonspor'da Andre Onana farkı: Geçen sezonu şimdiden geride bıraktı
Trabzonspor'un Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, Süper Lig'de sergilediği performansla kariyerinin en başarılı dönemlerinden birini geçiriyor. Bu sezon 7 maçta kalesini gole kapatan 30 yaşındaki oyuncu, kurtarış yüzdesiyle de zirvede bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'da Andre Onana, performansıyla kalesinde güven veriyor. Son 3 karşılaşmada kalesinde gol görmeyen deneyimli file bekçisi, seriyi Göztepe karşısında da sürdürmek istiyor.
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EN YÜKSEK İSTATİSTİĞE ULAŞTI
Trabzonspor'un bu sezonki başarılı performansında önemli pay sahibi olan Onana, Süper Lig'de geride kalan karşılaşmalarda istikrarlı görüntüsüyle öne çıktı. Ligde 7 defa rakiplerine gol izni vermeyen Kamerunlu kaleci, bu alanda zirvede yer aldı. Onana, yüzde 85,5'lik kurtarış oranı ile en yüksek istatistiğe ulaştı.
11 MAÇIN 7'SİNDE GOL YEMEDİ
Andre Onana, 2025-2026 sezonunda forma giydiği 29 Süper Lig maçının 6'sında kalesini gole kapatmıştı. Kamerunlu file bekçisi, bu sezon 11 maçında 7'sinde rakiplerine gol izni vermedi ve geçen sezon istatistiğini geride bıraktı. Kamerunlu file bekçisi, kurtarış yüzdesinde de ligin zirvesinde yer aldı.
KALESİNİ GOLE KAPATTIĞI MAÇLAR
Onana, bu sezon Süper Lig'de Gençlerbirliği, Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş, Gaziantep FK, Alanyaspor ve Eyüpspor karşılaşmalarında rakiplerine gol izni vermedi.