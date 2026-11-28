UEFA ülke puanında çarpıcı detay: 4'te 4 yaptık ama büyük tehlike var!
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden 4 Türk takımının da rakiplerini devirmesi UEFA ülke puanına büyük katkı sağladı. Ancak yüzleri güldüren performansa rağmen 2027-2028 sezonu için Türkiye'yi bekleyen büyük bir tehlike bulunuyor.
Avrupa kupalarında sırasıyla Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, haftayı galibiyetle kapatarak, UEFA ülke puanına büyük katkı sağladı. Türkiye, 54.675 puanla UEFA sıralamasında 9'uncu basamakta yer alırken; en yakın takipçisi Yunanistan ise 47.612 puanda.
UEFA ülke puanında son 5 sene maçları dikkate alınıyor. Gelecek yıl 2022-2023 sezonunun puanları silinecek. Yeni sıralama öncesi Türk futbolunu bekleyen bir tehlike var.
YENİ TABLO İŞLERİ KARIŞTIRACAK
Sözcü'de yer alan habere göre; şu anda 10'uncu sırada bulunan Yunanistan, 2027-2028 sezonunda 45.487 puanla hem Türkiye'yi hem de Hollanda'yı geçerek 8'inci sıraya yerleşecek. Hollanda ise 43.895 puanla 9'uncu basamağı alacak. Türkiye, 42.875 puanla 10'uncu sırada olacak.
Bu sezon alınacak her galibiyet ve geçilecek her tur daha önemli hale gelmiş durumda. Özellikle Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Yunanistan temsilcisi AEK ve Hollanda ekibi Feyenoord ile oynayacağı müsabakaların değeri daha da arttı.