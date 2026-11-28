Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden 4 Türk takımının da rakiplerini devirmesi UEFA ülke puanına büyük katkı sağladı. Ancak yüzleri güldüren performansa rağmen 2027-2028 sezonu için Türkiye'yi bekleyen büyük bir tehlike bulunuyor.

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Avrupa kupalarında sırasıyla Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, haftayı galibiyetle kapatarak, UEFA ülke puanına büyük katkı sağladı. Türkiye, 54.675 puanla UEFA sıralamasında 9'uncu basamakta yer alırken; en yakın takipçisi Yunanistan ise 47.612 puanda.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5'inci haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Aston Villa’yı 1-0 yendi.

UEFA ülke puanında son 5 sene maçları dikkate alınıyor. Gelecek yıl 2022-2023 sezonunun puanları silinecek. Yeni sıralama öncesi Türk futbolunu bekleyen bir tehlike var.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci hafta maçında İngiltere’de Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i 1-0'la geçti.

YENİ TABLO İŞLERİ KARIŞTIRACAK

Sözcü'de yer alan habere göre; şu anda 10'uncu sırada bulunan Yunanistan, 2027-2028 sezonunda 45.487 puanla hem Türkiye'yi hem de Hollanda'yı geçerek 8'inci sıraya yerleşecek. Hollanda ise 43.895 puanla 9'uncu basamağı alacak. Türkiye, 42.875 puanla 10'uncu sırada olacak.

UEFA Avrupa Ligi’nin 5'inci haftasında Beşiktaş, Gürcistan’ın Batum kentinde İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sezon alınacak her galibiyet ve geçilecek her tur daha önemli hale gelmiş durumda. Özellikle Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Yunanistan temsilcisi AEK ve Hollanda ekibi Feyenoord ile oynayacağı müsabakaların değeri daha da arttı.

UEFA Konferans Ligi'nin 4'üncü haftasında Trabzonspor, Bulgaristan deplasmanında CSKA Sofya'yı 2-1 devirdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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