UEFA Konferans Ligi'nde Bulgaristan'ın CSKA Sofya ekibini deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Muhammed Salah, 18 resmi maçta 12'inci golünü kaydetti. Karadeniz ekibi, Mısırlı yıldızın gol attığı Süper Lig'deki 6 maçta 15, Konferans Ligi'ndeki 3 karşılaşmada 9 puan kazandı.

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Bulgaristan'da oynanan CSKA Sofya maçında Trabzonspor'un beraberlik golünü atan ve ikinci gole de katkı sağlayan Muhammed Salah, UEFA Konferans Ligi'nde gol sayısını 3'e yükseltti.

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un deplasmanda 4-2 galip geldiği KuPS Kuopio maçı ile sahasında 2-0 kazandığı Hearts karşılaşmasında fileleri havalandıran Mısırlı yıldız, CSKA Sofya karşısında gollerine devam etti.

Muhammed Salah'ın, Trabzonspor ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Salah, Trabzonspor forması altında bu sezon Süper Lig'de 12 karşılaşmada 9, UEFA Konferans Ligi'nde 4 maçta 3 gol kaydetti. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros maçlarında da görev yapan Salah, toplam 18 müsabakada 12 gol atmayı başardı.

SÜPER LİG KATKISI

Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58'inci dakikasında oyuna girerek ilk defa bordo-mavili takım formasıyla sahaya çıkan Salah, ilk 11'de başladığı ligin ikinci karşılaşmasında Başakşehir karşısında rakip fileleri 2 defa havalandırarak takımının 2-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.

Karadeniz ekibinin daha sonra Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildiği müsabakada da 1 gol atan başarılı oyuncu, dördüncü haftada 5-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında kaydettiği penaltı golüyle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 gol atan Mısırlı futbolcu, 4-0 galip geldikleri Galatasaray maçında "hat-trick" yaparak gol sayısını 7'ye yükseltirken daha sonra 2-0'lık Beşiktaş karşılaşmasında da 8'inci golünü kaydetti.

Bordo-mavili futbolcu, ligde Trabzonspor'un deplasmanda 2-0 galip geldiği Corendon Alanyaspor karşılaşmasında rakip fileleri havalandırarak 9'uncu golüne ulaştı.

Mısırlı yıldız, yıllık 17 milyon euro garanti ücret kazanıyor.

LİGDE 15 PUANLIK KATKI

Trabzonspor, Salah'ın ligde gol attığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı. Ligde 12 hafta sonunda 28 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, Salah'ın gol attığı maçlarda 15 puan elde etti.

Salah'ın gol attığı UEFA Konferans Ligi'ndeki 3 maçta da Trabzonspor galip gelerek 4'üncü hafta sonunda 9 puanla 8'inci sırada yer aldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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