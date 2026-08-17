Salah’tan Nunez sözleri: "Drogba’dan bile iyi!"

Bordo-mavili formayla ilk sınavını Kasımpaşa maçında veren Mısırlı yıldız, Liverpool’daki partnerine bir an önce kavuşmayı bekliyor.

Muhammed Salah’ı kadrosuna katarak dünyada büyük ses getiren Trabzonspor, Mısırlı yıldızın bir dönem Liverpool’da birlikte oynadığı Darwin Nunez’i de Al Hilal’den kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Salah’ın daha önce verdiği bir röportajda Nunez hakkında söylediği sözler hayli ilgi çekici. 34 yaşındaki Salah, bugüne kadar birlikte oynadığı en iyi santrforun sorulması üzerine, “Drogba ile oynadım, Costa ile oynadım ama kişisel olarak birlikte oynadığım en iyi ve en klinik santrforu seçmem gerekirse Darwin Nunez derim” ifadelerini kullanmıştı.

Darwin Nunez

ATTIĞIM PASLARI BİTİRİYOR

Salah, Nunez ile birlikte oynamanın kendisi açısından büyük bir avantaj olduğunu da belirterek Uruguaylı futbolcunun ceza sahasındaki bitiriciliğine dikkat çekiyor. Mısırlı yıldız, Nunez’in gol pozisyonlarındaki güven veren yapısını şu sözlerle anlatıyor: “Darwin benimle ileride oynuyorsa, ceza sahasına ne atarsam atayım onun bunu bitireceğini biliyorum. Kaleciyle karşı karşıya kaldığında topu ağlara göndereceğinden hiç şüphe etmediğiniz oyunculardan biri” tarifini yapıyor. Bordo-mavili yönetim, Darwin Nunez transferini bir an önce bitirmeye çalışıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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