Şampiyonlar Ligi'nde 9-1'lik tarihi fark: Rekor galibiyet!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçları tamamlandı. İtalyan ekibi Como, 10 golün atıldığı karşılaşmada Fransız temsilcisi Lens'ı 9-1 mağlup ederek Devler Ligi'nde en farklı galibiyet rekorunu yineledi.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 4. haftasında 9 karşılaşma oynandı.

FENERBAHÇE, LIVERPOOL'U ELİ BOŞ GÖNDERDİ

Fenerbahçe, sahasında Liverpool'u Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muric'in golleriyle 3-2 yendi. Konuk takımın golleri, Trey Nyoni ve Alexander Isak'tan geldi.

COMO'DA REKOR GALİBİYET

Lens ile Como arasındaki mücadele, Şampiyonlar Ligi tarihinin en gollü maçlarından birine sahne oldu. Como, 10 golün atıldığı karşılaşmada 9-1 galip geldi. Konuk takım Como'nun gollerini Anastasios Douvikas (3), Nico Paz, Lucas Da Cunha, Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina ve Matteo Papaccioli attı. Ruben Aguilar, Lens'ın tek golünü kaydeden isim oldu. Ayrıca Como, 8 farkla kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde en farklı galibiyet rekorunu da yineledi.

Lens - Como

REAL VE ARSENAL KAZANDI

Real Madrid, deplasmanda AEK'i 3-2'lik skorla geçti. Madrid ekibinin gollerini Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Federico Valverde kaydetti. Ev sahibi takımda Aboubakary Koita ve Stavros Pilios'un golleri puan için yeterli olmadı.

Slavia Prag'a konuk olan Arsenal ise Noni Madueke ve Viktor Gyökeres'in golleriyle 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golünü Wiktor Nowak attı.

AEK - Real Madrid

PSG ZİRVEDE

Ligde 4. haftanın ardından Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), 12 puan ve averajla zirvede yer aldı. Liderle aynı puana sahip Real Madrid ve 10 puanlı Arsenal, PSG'nin ardından sıralandı. Galatasaray'ın 6 puanla 18. sırayı elde ettiği ligde Fenerbahçe ise 5 puanla 19. basamakta yer aldı.

Villarreal - PSG

Alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe - Liverpool (İngiltere): 3-2

AEK (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 2-3

Borussia Dortmund (Almanya) - Real Betis (İspanya): 2-1

Porto (Portekiz) - Napoli (İtalya): 4-1

PSV (Hollanda) - Club Brugge (Belçika): 1-2

Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere): 2-3

Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere): 1-2

Lens (Fransa) - Como (İtalya): 1-9

Viking (Norveç) - Sabah (Azerbaycan): 4-1

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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