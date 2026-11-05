Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 9-1'lik tarihi fark: Rekor galibiyet!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Şampiyonlar Ligi'nde 9-1'lik tarihi fark: Rekor galibiyet!
Başlık ResmiŞampiyonlar Ligi'nde 9-1'lik tarihi fark: Rekor galibiyet!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçları tamamlandı. İtalyan ekibi Como, 10 golün atıldığı karşılaşmada Fransız temsilcisi Lens'ı 9-1 mağlup ederek Devler Ligi'nde en farklı galibiyet rekorunu yineledi.

Kaydet
|

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 4. haftasında 9 karşılaşma oynandı.

FENERBAHÇE, LIVERPOOL'U ELİ BOŞ GÖNDERDİ

Fenerbahçe, sahasında Liverpool'u Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muric'in golleriyle 3-2 yendi. Konuk takımın golleri, Trey Nyoni ve Alexander Isak'tan geldi.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe iki kez geriden geldi, Liverpool
SPOR

Fenerbahçe iki kez geriden geldi, Liverpool'u devirdi: Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra ilk galibiyet!

COMO'DA REKOR GALİBİYET

Lens ile Como arasındaki mücadele, Şampiyonlar Ligi tarihinin en gollü maçlarından birine sahne oldu. Como, 10 golün atıldığı karşılaşmada 9-1 galip geldi. Konuk takım Como'nun gollerini Anastasios Douvikas (3), Nico Paz, Lucas Da Cunha, Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina ve Matteo Papaccioli attı. Ruben Aguilar, Lens'ın tek golünü kaydeden isim oldu. Ayrıca Como, 8 farkla kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde en farklı galibiyet rekorunu da yineledi.

Lens - Como
Başlık ResmiLens - Como

REAL VE ARSENAL KAZANDI

Real Madrid, deplasmanda AEK'i 3-2'lik skorla geçti. Madrid ekibinin gollerini Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Federico Valverde kaydetti. Ev sahibi takımda Aboubakary Koita ve Stavros Pilios'un golleri puan için yeterli olmadı.

Slavia Prag'a konuk olan Arsenal ise Noni Madueke ve Viktor Gyökeres'in golleriyle 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golünü Wiktor Nowak attı.

AEK - Real Madrid
Başlık ResmiAEK - Real Madrid

PSG ZİRVEDE

Ligde 4. haftanın ardından Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), 12 puan ve averajla zirvede yer aldı. Liderle aynı puana sahip Real Madrid ve 10 puanlı Arsenal, PSG'nin ardından sıralandı. Galatasaray'ın 6 puanla 18. sırayı elde ettiği ligde Fenerbahçe ise 5 puanla 19. basamakta yer aldı.

Villarreal - PSG
Başlık ResmiVillarreal - PSG

Alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe - Liverpool (İngiltere): 3-2

AEK (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 2-3

Borussia Dortmund (Almanya) - Real Betis (İspanya): 2-1

Porto (Portekiz) - Napoli (İtalya): 4-1

PSV (Hollanda) - Club Brugge (Belçika): 1-2

Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere): 2-3

Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere): 1-2

Lens (Fransa) - Como (İtalya): 1-9

Viking (Norveç) - Sabah (Azerbaycan): 4-1

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.