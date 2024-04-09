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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final sonuçları! Real Madrid - Manchester City maçında 6 gol var

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Şampiyonlar Ligi&#039;nde çeyrek final sonuçları! Real Madrid - Manchester City maçında 6 gol var

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşamasının ilk maçında Real Madrid ile Manchester City kozlarını paylaştı. Birbirinden güzel gollerin atıldığı dev maçta kazanan çıkmadı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid - Manchester City maçında kazanan çıkmadı ve karşılaşma 3-3 sona erdi.

Jeneriklik gollerin atıldığı Madrid'deki mücadelede toplam 6 gol atıldı.

Maçın henüz 2. dakikasında Bernardo ile öne geçen Manchester City, 12'de Dias'ın kendi kalesine ve 14'te Rodrygo'nun attığı golle devreye 2-1 yenik girdi.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final sonuçları! Real Madrid - Manchester City maçında 6 gol var - 1. Resim

CITY KAÇTI REAL KOVALADI

İkinci yarıya hızlı başlayan İngiliz ekibi, 66'de Foden ile skoru 2-2 yaptı.

İspanyol devine karşı ataklarını sıklaştıran Manchester City, Gvardiol ile 71'de 3-2 öne geçmeyi başardı. Bu gole sadece 7 dakika sevinen City, 79'da Valverde'nin attığı gole engel olamadı.

 

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