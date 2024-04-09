Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final sonuçları! Real Madrid - Manchester City maçında 6 gol var
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Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşamasının ilk maçında Real Madrid ile Manchester City kozlarını paylaştı. Birbirinden güzel gollerin atıldığı dev maçta kazanan çıkmadı.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid - Manchester City maçında kazanan çıkmadı ve karşılaşma 3-3 sona erdi.
Jeneriklik gollerin atıldığı Madrid'deki mücadelede toplam 6 gol atıldı.
Maçın henüz 2. dakikasında Bernardo ile öne geçen Manchester City, 12'de Dias'ın kendi kalesine ve 14'te Rodrygo'nun attığı golle devreye 2-1 yenik girdi.
CITY KAÇTI REAL KOVALADI
İkinci yarıya hızlı başlayan İngiliz ekibi, 66'de Foden ile skoru 2-2 yaptı.
İspanyol devine karşı ataklarını sıklaştıran Manchester City, Gvardiol ile 71'de 3-2 öne geçmeyi başardı. Bu gole sadece 7 dakika sevinen City, 79'da Valverde'nin attığı gole engel olamadı.