Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Türk vatandaşı Kudüs'te İsrail polisini bıçakladı

Türk vatandaşı Kudüs'te İsrail polisini bıçakladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bir Türk vatandaşının Kudüs'te İsrail polisini bıçakladığı, daha sonra İsrail polisleri tarafından vurularak öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail'in Gazze'deki zulmü sürerken, Kudüs'te hareketli dakikalar yaşandı. Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenlendi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, “Eski Şehir bölgesinde es-Sahire (Herod) Kapısı bölgesinde yerel saatle 12:30 sularında bir kişinin polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu, polislerin şüpheli kişiyi ateş açarak etkisiz hale getirdiği ve saldırganda bir bıçak bulunduğu” ifadelerine yer verildi.

POLİS MEMURUNUN DURUMU İYİ

Vücudunun üst kısmından yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada saldırı girişiminde bulunan kişinin 34 yaşında bir Türk vatandaşı olduğu iddia edildi.

İsrail polisi, vurulan kişinin sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşmazken, AA ekibi, Eski Şehir'in Sahire Kapısı bölgesinde sağlık ekiplerinin olay yerinden bir ceset taşıdığı anları görüntüledi.

İSRAİL BASINI OLAYI YAZDI

İsrail basını da söz konusu kişinin polis ateşiyle öldürüldüğünü paylaştı.

İsrail polisi, saldırıda bulunduğu iddia edilen kişinin kaldığı Doğu Kudüs'teki otele baskın düzenlerken olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü açıkladı.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
CHP lideri Özgür Özel, grup toplantısında konuşuyorParis'te yangın paniği! İki ayrı binada çıkan yangında can kaybı var...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Paris'te yangın paniği! İki ayrı binada çıkan yangında can kaybı var... - DünyaHırsızlığı önlemek için pencerelere kilit takmışlar!Afganistan'da camiye silahlı saldırı! Can kaybı var... - DünyaCan kaybı var...Rusya Ukrayna'daki “Harry Potter Kalesi”ni vurdu - DünyaRusya Ukrayna'daki “Harry Potter Kalesi”ni vurduABD yine İsrail'e arka çıktı! Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne "İsrail" uyarısı - Dünya"İsrailli yetkililere tutuklama kararı çıkartmayın!"Fetih ve Hamas'tan İsrail'e karşı birlik görüşmesi - Dünyaİsrail'in katliamlarına karşı ortak hareket!Güney Çin Denizi'nde gerilim artıyor... Çin ile Filipinler arasında tehlikeli restleşme! - DünyaÇin'den Filipinler'e "tazyikli" müdahale!
Sonraki Haber Yükleniyor...