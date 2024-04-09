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Bilim insanlarından korkutan araştırma: 'Sonsuz kimyasallar' içme suyunda!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bilim insanlarından korkutan araştırma: &#039;Sonsuz kimyasallar&#039; içme suyunda!

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bilim insanları yeni bir araştırma ile 'sonsuz kimyasalların' yüzey sularında ve insanların içme amaçlı kullandığı yer altı sularında tehlikeli boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Dünyadaki su kirliliğinin yoğun olduğu bölgeler ise Avustralya, ABD ve Avrupa olarak belirlendi.

Yeni bir çalışmayla dünya çapında yüzey ve yer altı sularında "sonsuz kimyasalların" tehlikeli yoğunlukta olduğu bölgeler bulundu.

CBC News'un haberine göre, Nature Geoscience dergisinde yayınlanan makalede, dünya çapında 45 bin su örneğinden elde edilen verilere göre, su örneklerinin "önemli kısmında" sonsuz kimyasal" olarak da bilinen perfloroalkil ve polifloroalkil maddelerin (PFAS) tavsiye edilen seviyelerin üzerinde olduğu bulundu.

SU KİRLİLİĞİNİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELER

Bu maddelerin yüzey sularında ve insanların içme amaçlı kullandığı yer altı sularında yaygın olduğu ortaya konuldu.

Dünyadaki su kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerin haritası çıkarılan çalışmada, Avustralya, ABD ve Avrupa sıcak noktalar olarak belirlendi. Çalışmanın yazarlarından Denis O'Carroll, "Kaynak sularımızın çoğu PFAS yasal sınırlarının üzerinde" dedi.

Araştırmayla, dünyanın dört bir yanından alınan yer altı suyu örneklerinin yüzde 69'unun Kanada'nın asgari standartlarını, yüzde 6'sının ise AB standartlarını aştığı bulundu.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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