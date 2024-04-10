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Afyonkarahisar Sandıklı'da bayram namazı 07.00'de, Dinar'da 07.01'de kılınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

En hayırlı aylardan biri olan Ramazan ayının sona ermesinin ardından Sandıklı ve Dinar'da namazın saat kaçta kılınacağı merak edildi. İşte Afyonkarahisar namaz vakitleri 2024...

Ramazan bayramının başlamasıyla beraber Afyonkarahisar'da namazın ne zaman kılınacağı araştırıldı. Vatandaşlar ise ezan saati kaçta sorusuna cevap aradı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde namaz 07.00'de kılınırken,

Dinar'da 07.01'de kılınacak.

2 rekat olan namaz erkeklere vaciptir.

Afyonkarahisar Sandıklı'da bayram namazı 07.00'da, Dinar'da 07.01'de kılınacak - 1. Resim

Bayram mesajları ve sözleri şöyle:

Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılan, dostların en güzeli de Allah'ı hatırlatandır. Hayırlı bayramlarınız olsun...

Dünyadaki savaşların bittiği, mazlumun kazandığı, barışın hakim olduğu bayramlarımız olması dileğiyle!

Ağzımı şeker, yüreğimiz ferahlık dolsun. Ramazan Bayramımız hepimizin yüzlerini güldürsün.

Uzun günler geçti, seneler bitti ve biz yine bir mübarek Ramazan ayını daha geride bıraktık. Bir sonraki Ramazan'a hayırla ve mutlulukla ulaşmanın hasreti içinde tüm İslam aleminin bayramını kutlarım.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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