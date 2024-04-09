Ordu'nun Ünye ilçesinde bayram namazı 06.31'de, Fatsa'da 06.30'da kılınacak

Hayırlı Ramazan ayının sona ermesinin ardından 3 gün boyunca bayram kutlanacak. 10 Nisan günü ilk gün olurken Ünye ve Fatsa'da bayram namazı hakkında saat kaçta sorusu araştırıldı.

İslam aleminin en mühim aylarından biri olan Ramazan ayı bugün itibarıyla bitiyor. Namaz kılacak olan vatandaşlar ise Ordu'nun ilçelerinde namaz vakitlerini araştırmaya başladı.

Ünye ilçesinde 06.31'de kılınırken, Fatsa'da 06.30'da kılınacak.

Bayram 3 gün sürecek ve ilk gün 10 Nisan'da başlayacak. İkinci günü 11 Nisan olurken, 12 Nisan'da ise sona erecek.

Cemaatle kılınana namaz yalnız kılınmamaktadır.

Kılınışı ise şöyle:

Öncelikle “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunmaktadır.

Ardından ise Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

2. rekatta , İmam önce Fatiha ve bir sure okur. Ardından iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.