Mardin'in Nusaybin ilçesinde bayram namazı 16.17'de kılınıyor

Ramazan bayramının sona ermesiyle beraber Mardin'in Nusaybin ilçesinde bayram namazının saati araştırıldı. Vatandaşlar ne zaman kılınacak sorusuna cevap arıyor.

Müslüman aleminin en önemli aylarından biri olan Ramazan ayı sona erdi ve 10 Nisan sabahı bayram namazı kılıncak. Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayanlar ise saati araştırmaya başladı.

10 Nisan sabahı Nusaybin'de namaz 06.17'de kılınacak.

Bayramın ilk günü ve cemaatle kılınır. İşte kılınışı:

“Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunur.

Devamında ise Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.





Ardından 2. rekatta , İmam önce Fatiha ve bir sure okur. Ardından iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.