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Mardin Kızıltepe'de bayram namazı 06.20'de, Midyat'ta 06.17'de kılınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mübarek Ramazan ayının sona ermesiyle beraber vatandaşlar Mardin'de bayram namazı saatini araştırmaya başladı. Bayramın ilk günü kılınan namaz saati kaçta sorusu merak edildi. İşte 2024 ezan vakitleri...

Müslüman aleminin en mühim aylarından biri olan Ramazan ayının sona ermesinin ardından vatandaşlar namaz vakitlerini araştırmaya başladı. Mardin'in ezan vakitleri 2024...

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bayram namazı saat 06.20'de kılınırken, Midyat'ta 06.17'de kılınacak.

Erkeklere vacip olan namaz 2 rekattır.

Cemaat ile birlikte kılınan namazın kılınışı şöyle:

“Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunur.

Mardin Kızıltepe'de bayram namazı 06.20'de, Midyat'ta 06.17'de kılınacak - 1. Resim

Devamında ise Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

Ardından 2. rekatta , İmam önce Fatiha ve bir sure okur. Ardından iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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