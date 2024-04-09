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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bayram namazı 06.22'de kılınırken, Araklı'da 06.20'de kılınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzon&#039;un Akçaabat ilçesinde bayram namazı 06.22&#039;de kılınırken, Araklı&#039;da 06.20&#039;de kılınacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ramazan bayramının sona ermesinin ardından 3 gün boyunca bayram sayılacak. Mübarek ayın bitmesinin ardından Akçaabat ve Araklı'da namaz saat kaçta sorusu gündeme geldi.

Mübarek Ramazan ayı bitti ve 3 gün boyunca bayram kutlanacak. İlk gününde kılınan bayram namazına gidecek olan vatandaşlar ise ezan vakitlerini araştırıyor.

Trabzonu'un Akçaabat ilçesinde namaz 06.22'de kılınacakken,

Araklı'da 06.20'de kılınacak.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bayram namazı 06.22'de kılınırken, Araklı'da 06.20'de kılınacak - 1. Resim

2 rekat olan namaz, erkeklere vaciptir. Kılınışı ise şöyle:

“Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunur.

Devamında ise Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

Ardından 2. rekatta , İmam önce Fatiha ve bir sure okur. Ardından iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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