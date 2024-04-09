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Bayram namazı Trabzon Of'ta 06.19'da, Yomra'da 06.20'de kılınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bayram namazı Trabzon Of&#039;ta 06.19&#039;da, Yomra&#039;da 06.20&#039;de kılınacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mübarek Ramazan ayı sona erdi ve 3 gün boyunca bayram kutlanacak. Vatandaşlar ise Of ve Yomra'da namaz vakitlerini araştırmaya başladı. İşte ezan vakitleri...

Ramazan bayramının ilk günü kılınan bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak konusu olurken araştırmaya başlandı. İşte Trabzon namaz saatleri!

Trabzon'un Of ilçesinde namaz 06.19'da kılınacakken,

Yomra'da 06.20'de kılınacak.

Erkeklere vacip olan bayram namazı yalnız kılınmaz. Trabzonu'un Akçaabat ilçesinde namaz 06.22'de kılınacak.

Araklı'da ise 06.20'de ezan okunacak.

Ramazan bayramının ilk günü 10 Nisan Çarşamba günü olurken ikinci günü 11 Nisan Perşembe günü olacak. Son günü ise 12 Nisan Cuma günüdür. 

Bayram namazı Trabzon Of'ta 06.19'da, Yomra'da 06.20'de kılınacak - 1. Resim

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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