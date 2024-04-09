Bayram namazı Trabzon Of'ta 06.19'da, Yomra'da 06.20'de kılınacak
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
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Mübarek Ramazan ayı sona erdi ve 3 gün boyunca bayram kutlanacak. Vatandaşlar ise Of ve Yomra'da namaz vakitlerini araştırmaya başladı. İşte ezan vakitleri...
Ramazan bayramının ilk günü kılınan bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak konusu olurken araştırmaya başlandı. İşte Trabzon namaz saatleri!
Trabzon'un Of ilçesinde namaz 06.19'da kılınacakken,
Yomra'da 06.20'de kılınacak.
Erkeklere vacip olan bayram namazı yalnız kılınmaz. Trabzonu'un Akçaabat ilçesinde namaz 06.22'de kılınacak.
Araklı'da ise 06.20'de ezan okunacak.
Ramazan bayramının ilk günü 10 Nisan Çarşamba günü olurken ikinci günü 11 Nisan Perşembe günü olacak. Son günü ise 12 Nisan Cuma günüdür.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi