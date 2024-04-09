Bayram namazı Trabzon Of'ta 06.19'da, Yomra'da 06.20'de kılınacak

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Nisan 2024 22:48 - Güncelleme: 9 Nisan 2024 22:54 - Güncelleme:

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Mübarek Ramazan ayı sona erdi ve 3 gün boyunca bayram kutlanacak. Vatandaşlar ise Of ve Yomra'da namaz vakitlerini araştırmaya başladı. İşte ezan vakitleri...