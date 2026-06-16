Yeşil Burun Adaları, 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden İspanya ile 0-0 berabere kaldı. Sürpriz sonuca imza atan Yeşil Burun Adaları'nın savunma oyuncusu Pico Lopes'in, eşine az rastlanır bir davetle milli takım oyuncusu olduğunu öğrendiği ortaya çıktı.

İrlanda'nın Shamrock Rovers takımında forma giyen Pico Lopes'in Yeşil Burun Adaları Milli Takımı kariyeri, Portekizce bilmediği için spam olduğunu düşündüğü bir LinkedIn mesajıyla başladı.

Üniversitedeyken açtığı hesaba gelen ilk mesajı ciddiye almayan 33 yaşındaki savunma oyuncusu, 9 ay sonra aynı mesajın İngilizce gönderilmesiyle milli takıma davet edildiğini anladı. Daveti hemen kabul eden Lopes, 2019 yılında Marsilya kentinde Togo ile oynanan hazırlık maçında ilk defa milli formayı giydi.

Lopes'in İrlanda'da büyümesinin arkasında ise babasının tercihleri yatıyor. 16 yaşında Yeşil Burun Adaları'nda ayrılan baba Lopes, Portekiz'de kafelerde çalıştıktan sonra Hollanda, Belçika ve son olarak İrlanda'ya yerleşti.

Pico Lopes

"KAMERUN'U EVİMİZDE YENMEMİZ KIRILMA NOKTASIYDI"

Shamrock Rovers ile profesyonel sözleşme imzalamadan önce bankada çalışan deneyimli futbolcu, Dünya Kupası yolculuğuyla ilgili, "İlk hedefimiz Afrika Uluslar Kupası'na gitmekti. 2021'de çeyrek finale çıkmamız bize güven verdi. 2026 Dünya Kupası elemelerinde grubumuzu görünce 'Neden olmasın?' dedik. Kamerun'u evimizde yenmemiz kırılma noktasıydı. Son maçta Esvatini'yi taraftarımızın önünde yenmek zorundaydık, unutulmaz bir gündü. Tarih yazmıştık. Maçtan hemen sonra uçağa yetişmem gerekiyordu çünkü oğlum Diego 4 gün sonra doğdu. Dünya Kupası bileti, oğlumun doğumu, Shamrock Rovers ile lig ve kupa şampiyonluğu. Hayatımın en unutulmaz ayıydı" ifadelerini kullandı.

Atlanta Stadı'nda 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya ile Yeşil Burun Adaları arasında oynanan karşılaşma 0-0 sonuçlandı

İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı H Grubu'ndaki hedefleriyle ilgili Lopes, "Gruptan çıkmaya çalışmak. Çok zor bir grup ama inanmak zorundasınız. En iyi üçüncülük bile yetebilir. Futbol her zaman tahminlere saygı duymaz; sürprizler vardır. Bu, rüyaların gerçeğe dönüştüğü an. Çocukken herkes Dünya Kupası hayali kurar ama çok azı bu şansı yakalar. Her anın tadını çıkarmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

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