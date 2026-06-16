Milli takım mesajını ciddiye almadı, gerçek ortaya çıktı: Rüyanın gerçeğe dönüştüğü an!
Yeşil Burun Adaları, 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden İspanya ile 0-0 berabere kaldı. Sürpriz sonuca imza atan Yeşil Burun Adaları'nın savunma oyuncusu Pico Lopes'in, eşine az rastlanır bir davetle milli takım oyuncusu olduğunu öğrendiği ortaya çıktı.
- Pico Lopes, Portekizce bilmediği için ilk LinkedIn mesajını spam sanmış, 9 ay sonra İngilizce gönderilen aynı mesajla milli takıma davet edildiğini anlamıştır.
- Lopes, 2019'da Togo ile oynanan hazırlık maçında ilk defa milli formayı giymiştir.
- Babası 16 yaşında Yeşil Burun Adaları'ndan ayrılarak sırasıyla Portekiz, Hollanda, Belçika ve İrlanda'ya yerleşmiştir.
- Yeşil Burun Adaları'nın 2021'de Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale çıkması, Lopes'e güven vermiştir.
- 2026 Dünya Kupası elemelerinde Kamerun'u evlerinde yenmeleri kırılma noktası olmuştur.
- Lopes, Dünya Kupası bileti, oğlunun doğumu ve Shamrock Rovers ile lig ve kupa şampiyonluğunu içeren unutulmaz bir ay yaşadığını belirtmiştir.
- H Grubu'nda İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan ile mücadele edeceklerini ve gruptan çıkmayı hedeflediklerini ifade etmiştir.
İrlanda'nın Shamrock Rovers takımında forma giyen Pico Lopes'in Yeşil Burun Adaları Milli Takımı kariyeri, Portekizce bilmediği için spam olduğunu düşündüğü bir LinkedIn mesajıyla başladı.
Üniversitedeyken açtığı hesaba gelen ilk mesajı ciddiye almayan 33 yaşındaki savunma oyuncusu, 9 ay sonra aynı mesajın İngilizce gönderilmesiyle milli takıma davet edildiğini anladı. Daveti hemen kabul eden Lopes, 2019 yılında Marsilya kentinde Togo ile oynanan hazırlık maçında ilk defa milli formayı giydi.
Lopes'in İrlanda'da büyümesinin arkasında ise babasının tercihleri yatıyor. 16 yaşında Yeşil Burun Adaları'nda ayrılan baba Lopes, Portekiz'de kafelerde çalıştıktan sonra Hollanda, Belçika ve son olarak İrlanda'ya yerleşti.
"KAMERUN'U EVİMİZDE YENMEMİZ KIRILMA NOKTASIYDI"
Shamrock Rovers ile profesyonel sözleşme imzalamadan önce bankada çalışan deneyimli futbolcu, Dünya Kupası yolculuğuyla ilgili, "İlk hedefimiz Afrika Uluslar Kupası'na gitmekti. 2021'de çeyrek finale çıkmamız bize güven verdi. 2026 Dünya Kupası elemelerinde grubumuzu görünce 'Neden olmasın?' dedik. Kamerun'u evimizde yenmemiz kırılma noktasıydı. Son maçta Esvatini'yi taraftarımızın önünde yenmek zorundaydık, unutulmaz bir gündü. Tarih yazmıştık. Maçtan hemen sonra uçağa yetişmem gerekiyordu çünkü oğlum Diego 4 gün sonra doğdu. Dünya Kupası bileti, oğlumun doğumu, Shamrock Rovers ile lig ve kupa şampiyonluğu. Hayatımın en unutulmaz ayıydı" ifadelerini kullandı.
İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı H Grubu'ndaki hedefleriyle ilgili Lopes, "Gruptan çıkmaya çalışmak. Çok zor bir grup ama inanmak zorundasınız. En iyi üçüncülük bile yetebilir. Futbol her zaman tahminlere saygı duymaz; sürprizler vardır. Bu, rüyaların gerçeğe dönüştüğü an. Çocukken herkes Dünya Kupası hayali kurar ama çok azı bu şansı yakalar. Her anın tadını çıkarmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.