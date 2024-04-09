TFF'de sürpriz gelişme! Yeni başkan Ahmet Nur Çebi mi olacak?
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Beşiktaş'ın eski kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 18 Temmuz'da yapılacak genel kurulda TFF'ye başkan adayı olacağı öne sürüldü. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Temmuz'da yapılacak genel kurumla yeni başkanını seçecek.
EURO 2024 sonrası yapılacak seçimde gözler adaylara çevrildi.
Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, "Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim kurulumuzda aldığımız kararla 18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik." dedi.
AHMET NUR ÇEBİ ADAY OLACAK MI?
Son olarak Beşiktaş Kulüp Başkanlığı görevini üstlenen Ahmet Nur Çebi'nin aday olabileceği iddia edildi.
Ajansspor'un haberine göre; TFF'deki seçin kararı öncesinde Beşiktaş eski başkanı Ahmet Nur Çebi İsmi ön plana çıktı. Çebi, gerekli imza toplandığında aday olabileceğini iletti.
Adaylık için ismi geçenler arasında Haluk Ulusoy, Cemil Kazancı, Servet Yardımcı ve Fikret Orman'ın da olduğu iddia edildi.