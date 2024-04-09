Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > TFF'de sürpriz gelişme! Yeni başkan Ahmet Nur Çebi mi olacak?

TFF'de sürpriz gelişme! Yeni başkan Ahmet Nur Çebi mi olacak?

Düzenleyen:
- Güncelleme:
TFF&#039;de sürpriz gelişme! Yeni başkan Ahmet Nur Çebi mi olacak?

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın eski kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 18 Temmuz'da yapılacak genel kurulda TFF'ye başkan adayı olacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Temmuz'da yapılacak genel kurumla yeni başkanını seçecek.

EURO 2024 sonrası yapılacak seçimde gözler adaylara çevrildi.

Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, "Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim kurulumuzda aldığımız kararla 18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik." dedi. 

TFF'de sürpriz gelişme! Yeni başkan Ahmet Nur Çebi mi olacak? - 1. Resim

AHMET NUR ÇEBİ ADAY OLACAK MI?

Son olarak Beşiktaş Kulüp Başkanlığı görevini üstlenen Ahmet Nur Çebi'nin aday olabileceği iddia edildi.

Ajansspor'un haberine göre; TFF'deki seçin kararı öncesinde Beşiktaş eski başkanı Ahmet Nur Çebi İsmi ön plana çıktı. Çebi, gerekli imza toplandığında aday olabileceğini iletti.

Adaylık için ismi geçenler arasında Haluk Ulusoy, Cemil Kazancı, Servet Yardımcı ve Fikret Orman'ın da olduğu iddia edildi.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Spor
'Higgs bozonu'na ismini veren Nobel ödüllü fizikçi Peter Higgs öldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan'ı devirerek ilk galibiyetini aldı - SporA Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan'ı devirerek ilk galibiyetini aldıArsenal - Bayern Münih canlı | Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu - SporArsenal - Bayern Münih canlı | Şampiyonlar Ligi çeyrek final turuArda Güler maç kadrosunda! Real Madrid, Manchester City'i ağırlıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrel final turu - SporArda Güler maç kadrosunda! Real Madrid, Manchester City'i ağırlıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrel final turuGalatasaray'dan poşu sürprizi! Süper Kupa maçına damga vurmuştu - SporGalatasaray'dan poşu sürprizi! Süper Kupa maçına damga vurmuştuEnner Valencia'dan Süper Kupa paylaşımı! Fenerbahçe - Galatasaray derbisini es geçmedi - SporEnner Valencia'dan Süper Kupa paylaşımı! Fenerbahçe - Galatasaray derbisini es geçmediSacha Boey geri dönüyor! Bayern Münih 30 milyon euro ödemişti - SporSacha Boey geri dönüyor! Bayern Münih 30 milyon euro ödemişti
Sonraki Haber Yükleniyor...