Paris'te yangın paniği! İki ayrı binada çıkan yangında can kaybı var...

Fransa'nın başkenti Paris'te iki ayrı semtte çıkan yangında en az dört kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın başkenti Paris'in merkezindeki Opera Garnier semti yakınlarındaki bir apartmanın yedinci katında dün gece saatlerinde yangın çıktı. Sabah saatlerine doğru ise dairede üç ceset bulundu.

HIRSIZLIĞI ÖNLEMEK İÇİN PENCERELERE KİLİT TAKMIŞLAR

Paris polis teşkilatı, ölenlerin "hırsızların çatıdan içeri girmesini önlemek için takılan kafesler yüzünden pencereden çıkamadıkları belirlendi. Aynı katta yaşayan yaklaşık 10 kişi, çatıdan içeri giren itfaiyeciler tarafından kurtarıldı." bilgisini paylaştı.

Polis, yangının bir gaz sızıntısıyla başlayıp başlamadığını araştırıyor. Paris savcılığı yangınlarla ilgili soruşturma başlattı.

3 KİŞİNİN DAHA DURUMU KRİTİK

Savcılık, Eiffel Kulesi yakınındaki bir apartmanda çıkan ikinci ölümcül yangınla ilgili de soruşturma başlattı. Savcılıktan yapılan açıklamada "60 yaşında bir kişi ölü bulundu ve biri kritik olmak üzere, üç kişinin durumu ciddiyetini koruyor." ifadeleri kullanıldı.