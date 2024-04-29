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Haberler > Dünya > Tüm dünya İsrail'in katliamlarına karşı ayakta! Fransa'nın başkenti Sorbonne Üniversitesi'nde İsrail karşıtı protesto

Tüm dünya İsrail'in katliamlarına karşı ayakta! Fransa'nın başkenti Sorbonne Üniversitesi'nde İsrail karşıtı protesto

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı / Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı / Türkiye Gazetesi

ABD'deki üniversitelerde Filistin protestoları devam ederken, Fransa'nın başkenti Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nin önünde öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto etti.

Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden Sorbonne'da öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması talebiyle gösteri yaptı.

Başkent Paris'te, Sorbonne Üniversitesinde yüzlerce öğrenci üniversite binası önünde toplandı.

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇILDI

Oturma eylemi yaparak ve tempo tutarak Gazze'deki krizi ve İsrail saldırılarını protesto eden öğrenciler, metrelerce uzunluğunda Filistin bayrağı açtı.

Ayrıca öğrenciler kampüste çadırlarıyla kamp kurdu.

Üniversite önünde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, polis eylem yapan öğrencilerin bulunduğu alanı çevreledi.

Tüm dünya İsrail'in katliamlarına karşı ayakta! Fransa'nın başkenti Sorbonne Üniversitesi'nde İsrail karşıtı protesto - 1. Resim

"SORBONNE SENİNLE GAZZE!"

"Gazze Gazze, Sorbonne seninle", "Özgür Filistin" sloganları atan öğrenciler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Sorbonne Üniversitesinden bir grup öğrenci, geçen hafta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üniversiteyi ziyaretinde, konuşma yaptığı bina çevresinde Filistin'e destek gösterisi düzenlemişti.

Ülkenin prestijli üniversitelerinden Sciences Po'da da Filistin'e destek eylemleri sürüyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı / Türkiye Gazetesi
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