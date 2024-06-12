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Şampiyonluk sonrası ayrılığı duyurdu! Fenerbahçeli yıldız Monaco'da

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Şampiyonluk sonrası ayrılığı duyurdu! Fenerbahçeli yıldız Monaco&#039;da

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük kuran Fenerbahçe Beko şampiyonluğunu ilan etti. Sarı lacivertlilerin yıldızı Nick Calathes, takımdan ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Lig'inde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'da ilk ayrılık yaşandı.

Play-off final serisinin son maçında ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Nick Calathes, takımdan ayrıldığını duyurdu.

Şampiyonluk sonrası ayrılığı duyurdu! Fenerbahçeli yıldız Monaco'da - 1. Resim

Maçın ardından yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a konuşan c

Yıldız oyuncu yeni sezonda Monaco'nun formasını terletecek.

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