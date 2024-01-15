Samsunspor'a transfer müjdesi! FIFA'nın 2 dönemlik yasağı durduruldu

15 Ocak 2024 23:56 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 00:04

FIFA tarafından Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'a verilen 2 dönemlik transfer yasağı, İsviçre Federal Mahkemesi tarafından durduruldu.

Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, FIFA nezdinde görülen Arvydas Novikovas davasında kulübün iki dönem transfer yasağı cezası aldığı ve alınan kararın hemen sonrasında avukatların, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde başvuruda bulunduğu hatırlatıldı.

KARAR BUGÜN TFF'YE TEBLİĞ EDİLDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ancak ne yazık ki CAS, FIFA'nın haksız kararını iptal etmemiş, aksine bu haksız kararı onamıştı. Kulüp başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın talimatıyla Türk ve İsviçreli avukatlarımız, CAS kararına karşı İsviçre Federal Mahkemesine geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir başvuruda bulundu ve CAS kararının iptalini talep etti. İsviçre Federal Mahkemesi, nihai kararını verene kadar FIFA'nın transfer yasağı kararını durdurdu.

Söz konusu karar, FIFA tarafından kulübümüze ve TFF'ye bugün tebliğ edildi. Mevcut durumda, FIFA TMS sisteminde kulübümüzün aleyhine uygulanan herhangi bir transfer yasağı geçen cuma akşamı itibarıyla bulunmamaktadır."

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Transfer yasağının durdurulmasıyla birlikte transfer çalışmalarının başladığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulüp yönetimimiz mevcut kadromuzu koruyarak, bu transfer döneminde eksik yerlere gerekli takviyeleri hocamız Markus Gisdol'un talimatları ile yapmayı planlamaktadır. Futbolcularımız ve teknik heyet sahada, taraftarlarımız tribünde, hukukçularımız mahkemede, bizler ise yönetimde olmak üzere sezonun son dakikasına kadar mücadele edeceğiz. Bizlere güvenenlerin güvenini asla boşa çıkarmayacağız. Birlikte başaracağız."