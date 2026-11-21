Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları müsabakanın ardından açıklamalar yaptı. Takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu belirten İnan, galibiyeti son dakikada kaçırdıkları için üzgün olduklarını belirtti.

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Kocaelispor'da Teknik Direktör Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

"OYUNCULARIM ADINA ÇOK ÜZGÜNÜM"

Oyuncularının sahada büyük bir mücadele ortaya koyduğunu ifade eden Selçuk İnan, "Çok üzgün olduğumu belirterek başlayayım sözlerime. Oyuncularım adına çok üzgünüm. Çok iyi bir mücadele. Geriye düşmelerine rağmen pes etmediler, devam ettiler, öne geçtiler. Son dakikada bütün uzunlarımızın sahada olduğu anda kafa golü yemek üzücü. Üzgünüm biraz ama oyuncularımı mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. 3 puana çok yakındık olmadı ama 1 puan da bizim için çok önemli." şeklinde konuştu.

Kocaelispor - Fenerbahçe

"KAZANAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜM"

Karşılaşma öncesinde yaptıkları hazırlıkların büyük bölümünü sahaya yansıttıklarını belirten genç teknik adam, "Planlarımızın aşağı yukarı hepsi tuttu. Çalıştığımız her şeyi sahaya yansıtmaya çalıştı oyuncular. Fenerbahçe'nin bizim verdiğimiz toplar dışında pozisyonu azdı. İyi bir mücadeleydi. Kazanamadığımız için üzgünüm." sözleriyle kazanamadıkları için üzgün olduklarını kaydetti.

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