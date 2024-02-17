Semih Kılıçsoy için 50 milyon euro! Türk futbol tarihinin rekoru kırılacak

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Şubat 2024 00:36 - Güncelleme: 17 Şubat 2024 00:39 - Güncelleme:

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın yükselen değeri Semih Kılıçsoy için Avrupa takımları İstanbul'a gözlemci göndererek oyuncunun durumunu yakından takip etmişti. Siyah-beyazlıların yıldız oyuncuyu kadroda tutmak istemesine rağmen sezon sonunda ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu iddia ediliyor.