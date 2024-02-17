Semih Kılıçsoy için 50 milyon euro! Türk futbol tarihinin rekoru kırılacak
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın yükselen değeri Semih Kılıçsoy için Avrupa takımları İstanbul'a gözlemci göndererek oyuncunun durumunu yakından takip etmişti. Siyah-beyazlıların yıldız oyuncuyu kadroda tutmak istemesine rağmen sezon sonunda ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu iddia ediliyor.
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy, Vincent Aboubakar'ın yokluğunda sahne alarak kendine hayran bırakmıştı.
Kısa sürede Avrupa takımlarının radarına giren genç yıldıza İspanya ve İngiltere takımlarının teklif yapacağı öne sürüldü.
Siyah-beyazlıların en az 1 sene daha takımda tutmak istedikleri Semih için astronomik teklifler gelmesi durumunda satışına onay vereceği konuşuluyor.
SEMİH KILIÇSOY İÇİN 50 MİLYON EURO
Beşiktaş'ı yakından takip eden gazeteci Kartal Yiğit, Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy için istediği bonservis bedelini açıkladı.
Yeni Açık adlı YouTube kanalında konuşan Kartal, “Semih Kılıçsoy, inanılmaz güçlü bir oyuncu. Fatih Tekke-Nihat Kahveci-Agüero karışımı bir oyuncu. İnşallah Türk futboluna büyük bir katkısı olacaktır. EURO 2024’e muhtemelen gidecektir. Orada eğer parlarsa Beşiktaş, Semih’i elinde tutamaz. Beşiktaş yönetimi, Semih Kılıçsoy’u 50 milyon Euro’dan aşağı bırakmak istemiyor. Semih, Avrupa’nın büyük kulüplerinin radarına girmiş durumda." ifadelerini kullandı.
Bu sezon toplam 21 resmi maça çıkan genç Semih, 8 gol ve 1 asist katkısında bulundu.
Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon euro bedelle satılan Sacha Boey, Süper Lig'den yurt dışına satılan en pahalı isim olmuştu.
Semih Kılıçsoy, istenen bedellere satılması durumunda yeni rekorun sahibi olacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi