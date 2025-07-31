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Simon Banza transferinde yeni gelişme! Braga teklifi kabul etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Simon Banza transferinde yeni gelişme! Braga teklifi kabul etti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Portekiz kulübü Braga, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Demokratik Kongolu golcü Simon Banza için yapılan teklifi kabul etti. Sürpriz transferde son kararı yıldız futbolcu verecek.

Trabzonspor formasıyla 37 maçta 22 gol ve 7 asistlik skor katkısı sunan Simon Banza, bordo-mavililer ile kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Braga'ya döndü. Yıldız oyuncunun, yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak ediliyor.

Simon Banza transferinde yeni gelişme! Braga teklifi kabul etti - 1. Resim

Portekiz ekibiyle 2017 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki golcünün adı birçok takımla anılıyor. Son olarak Al-Jazira, Simon Banza'ya talip oldu.

10 MİLYON EURO BONSERVİS

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Katar Ligi ekiplerinden Al-Jazira ile Braga, Banza'nın bonservis bedeli için 10 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

SON SÖZ BANZA'NIN

Transferin resmiyet kazanması için güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Demokratik Kongolu golcünün kararı bekleniyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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