Sivasspor, Trabzonspor'u tek golle yıktı
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı
Süper Lig'in 32'nci haftasında Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, evinde 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Sivasspor puanını 44'e yükseltirken Trabzonspor ise 52 puanda kaldı.
Süper Lig'in 32'nci haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmayı tek golle kazanan Yiğidolar, hanesine 3 puanı yazdırdı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 52'nci dakikada Menig kaydederken golün asisti Rey Manaj'dan geldi. Bu asist Manaj'ın Türkiye kariyerindeki ilk asisti oldu.
Bu sonuçla Sivasspor puanını 44'e yükseltirken Trabzonspor ise 52 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
24. dakikada Visca'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Umut Güneş'in gelişine sert vuruşunda kaleci Nikolic yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
31. dakikada Pepe'nin soldan ortasında, ceza alanında Trezeguet'in gelişine şutunda, top direğin az farkla yanından auta çıktı.
32. dakikada Murat Paluli'nin sağdan ortasında, savunmada Meunier'un uzaklaştırmak istediği top Koita'nın önüne düştü. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak iki hamlede topa sahip oldu.
33. dakikada Trezeguet ile ver-kaç yaparak ceza alanına giren Meunier'in şutunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Nikolic, güçlükle üsten kornere gönderdi.
45. dakikada Umut Güneş'in ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Nikolic topu üsten kornere gönderdi.
45+1. dakikada Koita'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Murat Paluli'nin sert şutunda top üsten auta gitti.
53. dakikada Rey Manaj'ın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Menig, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 0-1
79. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında Mendy'nin vuruşunda kaleci Nikolic topu çeldi.
88. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Koita'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Ümit Öztürk, Mustafa Sarvanlar, Anıl Usta
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Fernadez dk. 66), Umut Güneş (Enis Destan dk. 81), Bardhi, Visca (Orsic dk. 81), Trezeguet (Umut Bozok dk. 46), Pepe (Fountas dk. 66)
Yedekler: Muhammmet Taha Tepe, Baniya, Kerem Şen, Benkovic, Göktan Gürpüz, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sivasspor: Nikolic, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Samba Camara, Charisis (Mijo Caktas dk. 76), Bertuğ Elmaz (İbrahim Akdağ dk. 76), Poungouras, Menig (Clinton N'ije dk. 76), Koita, Manaj, Murat Paluli (Alaaddin Okumuş dk. 90)
Yedekler: Hüseyin Arslan, Burak Kapacık, Roman Kvet, Kerem Atakan Kesgin, Emre Gökay, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Gol: Menig (dk. 53) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Charisis, Bertuğ Elmaz, Rey Manaj (Sivasspor), Mendy, Meunier, Fernandez (Trabzonspor)
Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı