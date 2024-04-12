Sivasspor, Trabzonspor'u tek golle yıktı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı 12 Nisan 2024 23:08 - Güncelleme: 12 Nisan 2024 23:19 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'in 32'nci haftasında Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, evinde 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Sivasspor puanını 44'e yükseltirken Trabzonspor ise 52 puanda kaldı.