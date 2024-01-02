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    Sivasspor'da Bülent Uygun dönemi başladı! 'Para değil, başarı...'

    Son dakika haberleri... Sivasspor, anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Bülent Uygun için imza töreni düzenledi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yapılan imza törenine Bülent Uygun’un yanı sıra Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Bahattin Eken, diğer yöneticiler ve basın mensupları katıldı.

    Sivasspor&#039;da Bülent Uygun dönemi başladı! &#039;Para değil, başarı...&#039;
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Servet Çetin ile yollarını ayıran Sivasspor’da teknik direktörlüğe Bülent Uygun getirildi.

    Kulüp tarihinin önemli hocalarından olan Uygun için bugün imza töreni düzenlendi.

    Çok çalışmaya ihtiyacı olduklarını dile getiren Bülent Uygun, “Bu seneyi iyi planlayacağız. Oyun planımızda değişiklikler olacak. Edindiğim engin tecrübelere ve aldığım eğitimlerimle, duygularımla Sivasspor’un emrinde olacağız” ifadelerini kullandı.

    Sivasspor'da Bülent Uygun dönemi başladı! 'Para değil, başarı...'

    BÜLENT UYGUN: PARA DEĞİL, BAŞARI

    Teknik Direktör Bülent Uygun ise Sivas’ın kendindeki öneminden bahsederek, geçmişteki Sivasspor serüvenine değindi.

    Uygun, “Ben buraya ilk geldiğimde yaşım 29’du ve futbolcu olarak gelmiştim. Çok güzel günler geçirdik Sivasspor’da. Ben burada Mecnun Otyakmaz başkana ayrı bir teşekkür ediyorum. Çok güzel işler yaptı. Aradan çok yıllar geçti. Kavuşmanın sevincini yaşıyorum. İyi ki tekrar buraya gelebildim. Süreç artık çok daha farklı işiyor. Bir şehrin markası, o şehrin takımıdır. Şehrin en değerli de onur kaynağıdır. Herkes buna sahip çıkmalı. Büyük Sivasspor taraftarının tribünlerde yerini almasını bekliyoruz. Çok çalışmaya ihtiyacımız var. Bu seneyi iyi planlayacağız. Oyun planımızda değişiklikler olacak. Edindiğim engin tecrübelere ve aldığım eğitimlerimle, duygularımla Sivasspor’un emrinde olacağız. Allah hepimize başarıdan başarıya koşmayı nasip etsin. Biz gönül imzası atıyoruz. Şartlar ne olursa olsun başarı lazım bize. Para değil, başarı” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Bülent UygunSivasspor
    Haberler > Spor > Sivasspor'da Bülent Uygun dönemi başladı! 'Para değil, başarı...'
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