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    Sivasspor Bülent Uygun'u açıkladı! Yiğido efsanesini başlatan hoca

    Sivasspor teknik direktörlük için Bülent Uygun ile anlaştıklarını duyurdu. Servet Çetin’in istifasının ardından Uygun'la anlaşan Yiğidolar salı günü imza töreni düzenleyecek.

    Sivasspor Bülent Uygun&#039;u açıkladı! Yiğido efsanesini başlatan hoca
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sivasspor Servet Çetin'den boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Uygun'u getirdi. Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    “Kulübümüzde futbolcu ve genel menajerlik görevleri yapan, 2007/2008 ve 2008/2009 sezonunda ligde tarih yazarak şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz, Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil ettiğimiz sezonlarda takımımızın başında bulunan değerli teknik adam Bülent Uygun ile prensip anlaşmasına vardı.

    Son görüşmeleri yapmak üzere yarın 13.30 uçağı ile Sivas'a gelecek Bülent Uygun, 02 Ocak Salı günü saat 11.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda kendisini Sivasspor'umuza bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.”

    YİĞİDO EFSANESİNİ BAŞLATAN HOCA

    Kırmızı-Beyazlılar 2005-09 yılları arasında 4 sezon takımın başında olan Bülent Uygun'la şampiyonluk mücadelesi vermişti. Uygun ilk maçında Kayserispor'a karşı mücadele edecek.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SivassporBülent Uygun
    Haberler > Spor > Sivasspor Bülent Uygun'u açıkladı! Yiğido efsanesini başlatan hoca
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