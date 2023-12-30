Sivasspor'da Bülent Uygun sesleri! Yiğidolar efsane teknik direktörüyle kavuşuyor

30 Aralık 2023 20:00 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 20:09

Sivasspor'da Servet Çetin'den boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Uygun getiriliyor. Kırmızı-Beyazlılar'ı bir dönem şampiyonluğa oynatan tecrübeli çalıştırıcıyla görüşmeler sürüyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz teknik direktörlük için Bülent Uygun ile görüşüyor. 52 yaşındaki Uygun son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştırmıştı.

Eylül 2021'den beri boşta olan Bülent Uygun, 2005-09 yılları arasında 4 sezon çalıştırdığı Sivasspor'la şampiyonluk mücadelesi vermişti.

SERVET ÇETİN'E TEŞEKKÜR

Sivasspor’da Servet Çetin dönemi bugün sona erdi. Kırmızı-beyazlı kulüp Servet Çetin için veda mesajı paylaştı:

"2023-2024 sezonu başında teknik direktörlük görevine getirilen değerli hocamız Servet Çetin ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. 1 sezon futbolcu, 4 sezon yardımcı antrenör ve son olarak da teknik direktör olarak görev yaptığı Sivasspor'da büyük hizmetlere imza atan Servet Çetin, kişiliği ile herkesin büyük sevgisini ve saygısını kazanarak kulübümüzde önemli izler bırakmıştır. Sivasspor çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Servet Çetin'e teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

42 yaşındaki teknik adam, Sivasspor’un başında Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Çetin’in Sivasspor serüveni 188 gün sürdü.