Servet Çetin istifa etti! Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor

30 Aralık 2023 15:00 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 15:00

Süper Lig'de teknik direktör ayrılıkları hızla devam ediyor.

Antalyaspor'dan ayrılan Nuri Şahin'in ardından Servet Çetin de Sivasspor'a veda etti.

Son oynanan lig maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Yiğidolar, 42 yaşındaki antrenörün istifasını kabul etti.

Sivasspor'da Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıkan Servet Çetin, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Teknik direktör arayışlarına başlayan Sivasspor'un eski hocası Rıza Çalımbay'a teklif götürmesi bekleniyor.