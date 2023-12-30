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Servet Çetin istifa etti! Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, sezona başladığı Servet Çetin ile yollarını ayırdı. Bu sabah istifa kararı alan Çetin, yönetim ile bir araya gelerek veda etti.
Süper Lig'de teknik direktör ayrılıkları hızla devam ediyor.
Antalyaspor'dan ayrılan Nuri Şahin'in ardından Servet Çetin de Sivasspor'a veda etti.
Son oynanan lig maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Yiğidolar, 42 yaşındaki antrenörün istifasını kabul etti.
Sivasspor'da Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıkan Servet Çetin, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
Teknik direktör arayışlarına başlayan Sivasspor'un eski hocası Rıza Çalımbay'a teklif götürmesi bekleniyor.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi