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    Servet Çetin istifa etti! Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor

    Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, sezona başladığı Servet Çetin ile yollarını ayırdı. Bu sabah istifa kararı alan Çetin, yönetim ile bir araya gelerek veda etti.

    Servet Çetin istifa etti! Sivasspor&#039;un yeni teknik direktörü belli oluyor
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'de teknik direktör ayrılıkları hızla devam ediyor.

    Antalyaspor'dan ayrılan Nuri Şahin'in ardından Servet Çetin de Sivasspor'a veda etti.

    Son oynanan lig maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Yiğidolar, 42 yaşındaki antrenörün istifasını kabul etti.

    Sivasspor'da Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıkan Servet Çetin, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

    Teknik direktör arayışlarına başlayan Sivasspor'un eski hocası Rıza Çalımbay'a teklif götürmesi bekleniyor.

    Maç ertelendi! Fenerbahçe kafilesi yurda döndü
    Oynat

    Maç ertelendi! Fenerbahçe kafilesi yurda döndü

    Fenerbahçe-Galatarasay arasında yapılacak Turkcell Süper Kupa maçı ertelendi. Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi İstanbul'a döndü. Kulüpler ortak bildiride 'Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.'' açıklamasında bulundu. İsmail Kartal, kendilerini karşılayan taraftarlara teşekkür etti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Servet ÇetinSivasspor
    Haberler > Spor > Servet Çetin istifa etti! Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor
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