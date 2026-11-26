Fenerbahçeli futbolcular Vedat Muriqi, İsmail Yüksek ve Milan Skriniar, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirdi. Sarı lacivertli futbolcular, kritik zaferin önemine dikkat çekerken taraftar desteğine övgüler yağdırarak takım olarak daha büyük başarılara ulaşabileceklerini vurguladı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini alan Fenerbahçe'de oyuncular karşılaşma sonrası konuştu.

"HAYATİ ÖNEM TAŞIYORDU"

Maçın oyuncusu seçilen Muriqi, "Çok mutluyum, çok değerli bir galibiyet aldık. Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkmak için bu maç hayati önem taşıyordu. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Müthiş bir taraftar vardı. Sanki Kadıköy'de oynadık, hepsine teşekkür ederim. Bu ödülü eşim için alıyorum." dedi.

"ONUNLA AZ ÇALIŞTIK AMA DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Ligde Kocaelispor deplasmanında aldıkları beraberliğin ardından Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile takım arasında geçen konuşmayı aktaran başarılı santrfor, "Kocaeli'de talihsiz bir beraberlik aldık. İyi başlayamamıştık, sonradan toparladık ama duran toptan 2 gol yedik. Emre Hoca maçtan sonra, 'Kafanızı dik tutun, iyi olacağız' dedi. Onunla az çalıştık ama daha iyi olacağız. O yüzden mutluyuz, çalışmaya devam." diye konuştu.

Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

"İNANILMAZ GÜÇ VERDİLER"

Stadyumu Kadıköy'de çeviren sarı lacivertli taraftarlara teşekkür eden İsmail Yüksek, "Bugün stadyumda 30 bine yakın Fenerbahçeli taraftar vardı. kolay değil, gerçekten. Dünyanın başka bir kulübünde böyle bir şey olmaz. İnanılmaz destek verdiler. Muhteşemlerdi. İnanılmaz güç verdiler. Galibiyeti onlara armağan ediyorum." şeklinde konuştu.

"GALİBİYETİ BAŞTAN SONA HAK ETTİK"

Shakhtar gibi zorlu bir takıma karşı hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyleyen Yüksek, "Takım ilk dakikadan son dakikaya kadar taraftarımız gibi mükemmel mücadele verdi. Galibiyeti baştan sona hak ettik. Maçı daha önce koparabilirdik. Çok iyi bir takım Shakhtar, mükemmel bir takım. Kolay olmayacağını biliyorduk. Böyle bir galibiyeti istiyorduk. Fenerbahçe çok büyük, her zaman böyle galibiyetler hedefler. Bu galibiyet inşallah bizi çok daha iyi yerlere getirir." ifadelerini kullandı.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Milli futbolcu, kendi performansına ilişkin gelen soruya, "Kendimle ilgili konuşmayı sevmiyorum. Hocalarımın yorumları daha önemli. Ben ve takım arkadaşlarım, elimizden gelen mücadeleyi verdik. Galibiyette birazcık payım olduysa ne mutlu. Üzerimde Fenerbahçe forması var. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Oynamadığım zaman destek vermeye çalışıyorum. Her zaman böyle oldu, bundan sonra da böyle oldu." cevabını verdi.

Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

"TÜM TAKIM İLTİFATI HAK EDİYOR"

Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını beliren kaptan Milan Skriniar, "Gerçekten çok önemli bir maçtı, bilincindeydik. Rakibimiz topla iyi oynayabilen bir takım, oyun kurulumları çok iyi, hareketliler. Hocamız, ekibi, herkes bizi bu maça çok iyi hazırladı. Merkezde baskı yapmamız gerekiyordu. Zaten kazandığımız toplar da var merkezdeki baskımızla beraber. Oyuna enerji ve motivasyon koyduk. Ürettiğimiz çok fazla şans var rakip kalede. Atmış olduğumuz golden daha fazlasını atabilirdik. Sonuçtan ötürü çok mutluyum. Tüm takım iltifatı hak ediyor." dedi.

"EVİMİZDE GİBİ HİSSETTİK"

Sarı lacivertli taraftarlara teşekkür eden tecrübeli savunmacı, "Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Evimizde gibi hissettik. Stadyum tamamıyla doluydu ve taraftarımızın enerjisini fazlasıyla hak ettik. Bana göre bize çok fazla yardımcı oldular. Onlar için kazandığımız için mutluyuz. Beraber kalırsak takım, taraftar, camia olarak bir bütün olursak çok uzağa gidebiliriz. Beraber kalmamız gerekiyor ki ilerleyebilelim." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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