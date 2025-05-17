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Solskjaer'in acıması yok! Göndereceği oyuncuların raporunu sundu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Solskjaer&#039;in acıması yok! Göndereceği oyuncuların raporunu sundu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gelecek sezon kadroda düşünmediği 10 oyuncunun gönderilmesini isteyen siyah beyazlıların teknik patronu, vatandaşı Svensson'u bile kara listeye ekledi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturmak için yönetim ile teknik heyet çalışmalarını titizlikle yapıyor. Siyah beyazlı yönetim öncelikli olarak teknik direktör Solskjaer’in raporunu istedi. Norveçli teknik adam gelecek sezon kadroda düşünmediği oyuncuları belirledi.

Solskjaer'in acıması yok! Göndereceği oyuncuların raporunu sundu - 1. Resim

Başarılı teknik adamın listesi oldukça kabarık. Svensson, Emirhan, Zaynutdinov, Onur, Joao Mario, Oxlade-Chamberlain ve İmmobile’nin takımdan gönderilmesini isteyen Solskjaer, yerlerine alınacak isimler için de scout direktörü Eduar Graff’la çalışmalarını sürdürüyor.

Solskjaer'in acıması yok! Göndereceği oyuncuların raporunu sundu - 2. Resim

CİRO DÖNMEK İSTİYOR

Ayrıca bu sezon kiralık gönderilen Tayfur, Onana ile Al Musrati de gelecek sezon için kadroda düşünülmüyor Can Keleş ise hazırlık kampında denenecek. Tayyip Talha’nın kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor. Diğer isimler için de teklifler beklenecek. Chamberlain’e Championship ekiplerinin ilgisi olduğu biliniyor. İmmobile de İtalya’ya dönmek istiyor. İtalyan yıldız istediği teklifin gelmesi durumunda yollar ayrılacak. İmmobile’nin Beşiktaş’tan kazandığı 6 milyon avroluk ücrette diretip direnmeyeceği sezon sonu yapılacak görüşmelerde belli olacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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