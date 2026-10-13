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Spor

Süper Lig ekibinden Valerien Ismael hamlesi: Görüşme yapıldı

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Süper Lig ekibinden Valerien Ismael hamlesi: Görüşme yapıldı
Başlık ResmiSüper Lig ekibinden Valerien Ismael hamlesi: Görüşme yapıldı

Alman teknik adam Thorsten Fink ile yollarını ayıran Samsunspor, Beşiktaş'ın eski hocası Valerien Ismael ile görüşme gerçekleştirdi.

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Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasında Trabzonspor'a 3 golle kaybederek düşme hattında kalan Samsunspor, Thorsten Fink ile yollarını ayırma kararı aldı.

FINK'İN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Kırmızı beyazlı kulüpten "Teşekkürler Thorsten Fink" başlığıyla yayımlanan mesajda, "Samsunspor için harcadığı emek, üstlendiği sorumluluk ve görev süresi boyunca sergilediği profesyonellik için Thorsten Fink'e teşekkür ediyoruz. 2025-26 sezonunun ikinci yarısında başlayan birlikteliğimizde UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna ulaşmanın gururunu birlikte yaşadık. Kulübümüzün Avrupa yolculuğunda kendisinin ve ekibinin sağladığı katkılar her zaman özel bir yere sahip olacaktır. Thorsten Fink'e saygı ve iyi dileklerimizle veda ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Thorsten Fink
Başlık ResmiThorsten Fink

VALERİEN ISMAEL İLE GÖRÜŞME

Reşat Can Özbudak'ın haberine göre; Karadeniz ekibi, 2022-2023 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştıran Fransız teknik adam Valerien Ismael ile görüşme gerçekleştirdi.

Haberde, Samsunspor'un Valerien Ismael'in yanı sıra Nenad Bjelica'yı da gündemine aldığı ve yakında son kararın verileceği belirtildi.

Valerien Ismael
Başlık ResmiValerien Ismael

SAMSUNSPOR 4 PUANDA

Kırmızı beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 4 puan toplayabildi.​​​

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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