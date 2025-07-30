Süper Lig kulübünün ismi değişti! İşte yeni adı...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon "ONVO Antalyaspor" ismiyle yer alan Antalyaspor, bu sezon farklı bir marka ile sponsorluk anlaşması yaptı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine katılan Kulüp Başkanı Rıza Perçin, geçen yılki isim sponsorluğu sözleşmesinden yüzde 100 oranında artış ile Hesap.com ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

TRANSFER YASAĞI KALKTI

"Antalyaspor'un transfer yasağı almasına neden olan 16 dosyayı kısa sürede çözüme kavuşturduk" diyen Perçin, yönetim kurulundaki arkadaşları ve Antalyaspor başkanı gibi çalışan Antalya Valisi Hulusi Şahin'in kulübe önemli destek verdiğini kaydetti.

"FEDA SEZONU"

Bu yılı "Antalyaspor feda sezonu" gibi düşündüklerini aktaran Perçin, çalışmalarını bu yönde yapacaklarını vurguladı. Perçin, Antalyaspor'u özlenen başarılara ulaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını anlattı.

"BİR YILLIK DEĞİL, UZUN VADELİ ANLAŞMA"

Hesap.com Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oray Durmazoğlu ise Antalyaspor ile iş birliği yaptıkları için mutlu olduğunu söyledi. Antalyaspor'a gelir getirici finansal bazı projeler de üreterek kulübe ek gelir oluşturmayı düşündüklerini dile getiren Durmazoğlu, "Bir yıllık anlaşma yerine uzun vadeli bir yapının içerisine girdiğimizi düşünüyoruz. Taraftarımızı da platformumuza bekliyoruz" şeklinde konuştu.