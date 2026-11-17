Süper Lig’in 30 Kasım’da yapılacak yayın ihalesinde masa kalabalık. Milyar dolarlık yarışta son viraja girildi. Şartnameyi ikisi telekomünikasyon şirketi olmak üzere 6 dev aldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Süper Lig ve 1. Lig’in 2027-28 sezonundan itibaren 5 sezonluk yayın haklarını kapsayan ihalede yarış kızışıyor. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 750 bin liradan satışa çıkardığı şartnameyi beIN, Saran-Amazon ortaklığı, Turkcell, Türk Telekom ve TRT’nin de aralarında bulunduğu 6 kurum satın aldı. 2024’teki ihalede masada yalnızca beIN Sports ile Saran’ın bulunduğu düşünülürse bu defa çok daha çetin bir rekabet bekleniyor. Kulislerde en güçlü adayın Turkcell olduğu konuşuluyor.

TARİHİ DEKODER DEĞİŞTİRDİ

Başlangıçta 13 Ocak 2027’de yapılması planlanan ihale, 30 Kasım 2026’ya çekildi. TFF, kararı Yayın İhale Komisyonunun değerlendirmelerine dayandırmıştı. Ancak perde arkasında farklı bir gerekçe olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre ihaleye girecek firmalardan biri, kazanması hâlinde ürettireceği dekoder cihazlarının sipariş ve bürokratik süreçlerinin uzun sürdüğünü, ihale ocakta sonuçlanırsa cihazların yeni sezona yetişmeyeceğini federasyona iletti. Tarihin bu talep üzerine öne alındığı belirtildi.

Süper Lig

KAÇAK YAYIN KOZU

İhalede GSM operatörleri oldukça istekli. Kulislerde GSM şirketlerinin en büyük kozunun kaçak yayınla mücadele olacağı konuşuluyor. Aynı zamanda internet servis sağlayıcısı olan operatörlerin, yasa dışı maç yayınlarının yapıldığı internet adreslerini engelleme konusunda başarılı olacağı görüşü ağırlık kazanıyor. Turkcell ile Türk Telekom’un hâlihazırda içerik yayıncılığı yaptığı da hatırlatılıyor. Operatörlerin milyonlarca mobil ve ev interneti abonesine doğrudan ulaşabilmesi de önemli bir avantaj olarak görülüyor.

BEŞ PAKET, AÇIK ARTIRMA

Teklifler 30 Kasım Pazartesi günü saat 14.00-14.10 arasında TFF Riva Tesislerinde noter huzurunda Yayın İhale Komisyonuna teslim edilecek. İhale kapalı zarf ve açık artırma usulüyle yapılacak. Haklar 5 paket hâlinde satışa sunuldu. A paketi Süper Lig’i, B paketi 1. Lig ile iki ligin radyo ve geniş özet haklarını, C paketi uluslararası yayını, D paketi uluslararası bahis siteleri üzerinden yayın ile dijital özetleri, E paketi ise tüm paketlerin birlikte satışını kapsıyor. TFF, teklifleri reddetme ve ihaleyi iptal etme hakkını saklı tutuyor.

| Kaynak: TAHİR KUM Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TAHİR KUM

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala