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Süper Lig'de final maçı! Fenerbahçe - İstanbulspor ilk 11'ler belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de final maçı! Fenerbahçe - İstanbulspor ilk 11&#039;ler belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı maçta Fenerbahçe'nin rakibi İstanbulspor. Haftanın en zorlu maçlarından biri olarak gösterilen karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak olan maç saat 19.00'da başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği maçta VAR koltuğunda ise Marco Di Bello görev yapacak. 

Geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray'ı kendi sahasında mağlup eden Fenerbahçe, son hafta Galatasaray ile olan puan farkını 3'e indirdi ve ikili averajda avantajlı duruma gelmişti.

Süper Lig'de final maçı! Fenerbahçe - İstanbulspor muhtemel 11'ler - 1. Resim

Fenerbahçe, rakibi İstanbulspor'u yenmesi durumunda şampiyonluk için Galatasaray'ı bekleyecek. Konyaspor ile deplasmanda mücadele edecek Galatasaray'ın yenilmesi beklenecek. Galatasaray'ın berabere kalması ya da kazanması durumunda Fenerbahçe şampiyon olamayacak ve ligi 2. sırada tamamlayacak.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar, Ferdi, King, Szymanski, Fred, Tadic, Serdar Dursun, Dzeko.

İstanbulspor: Mücahit, Okan, Mehmet, Deli, Coly, Ali, Sambissa, Vorobjovas, Loshaj, Jackson, Mamadou.

Süper Lig'de final maçı! Fenerbahçe - İstanbulspor muhtemel 11'ler - 2. Resim

10 FUTBOLCU EKSİK

Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında 10 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı kart cezalısı Michy Batshuayi, kırmızı kart cezalısı Alexander Djiku, PFDK'den ceza alan İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde mücadelede sahada olamayacaklar. 

Cezalı futbolcuların yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Cengiz Ünder ve Rade Krunic maçta forma şansı bulamayacak. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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