Süper Lig'e veda ettiler! Küme düşen üçüncü takım belli oldu

20 sezon boyunca Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Sivasspor, Samsunspor karşısında aldığı mağlubiyetle birlikte küme düşmesi kesinleşen üçüncü takım oldu.

Reeder Samsunspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Alanyaspor'un da Beşiktaş'tan puan almasıyla birlikte Süper Lig'e veda etti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor, sahasında Sivasspor 1-0'lık skorla devirdi. Sivasspor, bu sonuçla Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor'un ardından ligden düşen üçüncü takım oldu.

Kırmızı-beyazlı ekip, 2004-2005 sezonunda yükseldiği Süper Lig’de tam 20 sezon boyunca mücadele etmişti.

İKİ TAKIM DAHA KÜME DÜŞTÜ, SON BİLET BEKLENİYOR

Samsunspor mağlubiyetiyle birlikte küme düşen takımlar arasında Sivasspor, Adana Demirspor ve Hatayspor yer aldı.

Küme düşen son takım ise henüz netleşmedi.

Ligin kalan haftalarında Bodrum FK ile Alanyaspor’dan biri daha lige veda edecek.