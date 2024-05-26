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Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Okan Buruk rekor kırarak tarihe geçti

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Süper Lig&#039;de şampiyon Galatasaray! Okan Buruk rekor kırarak tarihe geçti
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Spor Haberleri

Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda mağlup ederek Süper Lig'de 24. defa şampiyon olarak zirvede tamamladı. Gecenin kahramanı Mauro Icardi, attığı gollerle yıldızlaştı.

1Süper Lig'de şampiyon Galatasaray oldu. Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'a konuk olan sarı kırmızılılar, zorlu deplasmandan 3- galip ayrıldı.

Galatasaray'ın gollerini Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu kaydetti. Ev sahibi ekibin tek sayısı Prip'ten geldi.

Fenerbahçe'nin 3 puan önünde sezonu 102 puanla şampiyon tamamlayan Okan Buruk'lu Galatasaray, rekor kırdı.

24. ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

Galatasaray, mutlu sona ulaşarak 66. sezonu oynanan ligde 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Ligde en fazla şampiyon olan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (19) 5 şampiyonluk önüne geçti.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Okan Buruk rekor kırarak tarihe geçti - 1. Resim

BEŞİNCİ YILDIZA BİR ADIM KALDI

Galatasaray, bu sezon ipi önde göğüsleyerek formasına 5. yıldızı takmaya çok yaklaştı. Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon oldu ve 24. kez zafer turu attı.  "Cimbom"un beşinci yıldızı kazanmasına bir şampiyonluk kaldı.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Okan Buruk rekor kırarak tarihe geçti - 2. Resim

OKAN BURUK'UN ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 3. kez şampiyon oldu. Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, geçen sezon Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli teknik adam bugün de şampiyon olarak  üst üste 2, toplamda da 3. kez zafer yaşayacak.

Süper Lig'de futbolcu (7) ve teknik adamlık (2) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezon da kupa kaldırırsa toplam şampiyonluk sayısını 10'a yükseltecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

Galatasaray, Süper Lig'deki 24.zaferini 27 Mayıs Pazartesi saat 19.05'te Rams Park'ta düzenlenecek törenle kutlayacak.

 

 

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