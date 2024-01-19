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    Süper Lig'de teknik direktör kıyımı sürüyor! Kayserispor maçı öncesi görevine son verildi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktörü Hakan Yakın ile yollarını ayırdığını açıkladı.

    Süper Lig&#039;de teknik direktör kıyımı sürüyor! Kayserispor maçı öncesi görevine son verildi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig sonuncusu İstanbulspor, teknik direktör Hakan Yakın ile yollarını ayırdığını duyurdu.

    Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Yakın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hakan Yakın ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

    Süper Lig'de teknik direktör kıyımı sürüyor! Kayserispor maçı öncesi görevine son verildi

    Hakan Yakın, İstanbulspor ile Süper Lig'de 13 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

    Küme düşme hattında yer alan İstanbulspor, 21. haftada Kayserispor ile karşılaşacak.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İstanbulsporHakan Yakın
    Haberler > Spor > Süper Lig'de teknik direktör kıyımı sürüyor! Kayserispor maçı öncesi görevine son verildi
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