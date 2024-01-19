Süper Lig'de teknik direktör kıyımı sürüyor! Kayserispor maçı öncesi görevine son verildi

19 Ocak 2024 15:39 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 15:54

Süper Lig sonuncusu İstanbulspor, teknik direktör Hakan Yakın ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Yakın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hakan Yakın ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Hakan Yakın, İstanbulspor ile Süper Lig'de 13 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Küme düşme hattında yer alan İstanbulspor, 21. haftada Kayserispor ile karşılaşacak.