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Süper Lig'de teknik direktör kıyımı sürüyor! Kayserispor maçı öncesi görevine son verildi
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş
Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktörü Hakan Yakın ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Süper Lig sonuncusu İstanbulspor, teknik direktör Hakan Yakın ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Yakın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hakan Yakın ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Hakan Yakın, İstanbulspor ile Süper Lig'de 13 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.
Küme düşme hattında yer alan İstanbulspor, 21. haftada Kayserispor ile karşılaşacak.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi