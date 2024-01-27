Süper Lig'de teknik direktör kıyımı sürüyor! Recep Uçar ayrıldı yerine Burak Yılmaz geldi

Recep Uçar ile yollarını ayıran Kayserispor, son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardı. Yılmaz'ın bu akşam şehre gitmesi bekleniyor.

Kayserispor, Recep Uçar ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

RECEP UÇAR'IN KAYSERİSPOR KARNESİ

Kayserispor'da ayrılan Teknik Direktör Recep Uçar, sarı-kırmızılılarla 18 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 21 resmi maça çıktı.

Kayserispor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasından sonra ligin 5. haftasında göreve başlayan Recep Uçar, sarı-kırmızılı takımla 18 Süper Lig, 3 de Türkiye Kupası olmak üzere 21 maça çıktı. Recep Uçar yönetimindeki Kayserispor, Süper Lig'de 7 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet alırken, Türkiye Kupası'nda da 2 galibiyet elde ederken, 1 kez mağlup oldu.

Kayseri ekibi bu dönemde Süper Lig'de Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Hatayspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Pendikspor müsabakalarını kazanırken, Başakşehir ve Adana Demirspor ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar; Beşiktaş, Ankaragücü, Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor, Karagümrük, Galatasaray, İstanbulspor ve Samsunspor'a da kaybetti. Recep Uçar yönetimindeki Kayserispor, Türkiye Kupası'nda ise Iğdır FK ve Vanspor maçlarını kazanırken, Gençlerbirliği'ne elendi.