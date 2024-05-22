Süper Lig'de yarış kızıştı! Küme düşmemek için 400 bin TL prim sözü verildi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Hatayspor’a 400’er bin TL prim dağıtacağını açıkladı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak Hatayspor - Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Hatayspor’un bölge halkı için önemine değinen Başkan Öntürk, “Hatayspor bizim göz bebeğimiz, canımız ve ruhumuz. İnşallah son maçı alarak rakiplerimizin de puan kaybını bekleyerek ligde kalmayı çok arzuluyoruz. Geçen oynadığımız Beşiktaş maçı bizi çok üzdü. Hakikaten olmaz bir şekilde bir penaltı verildi ve bizim de penaltımız verilmedi. Hatay halkı da bundan çok üzgün” dedi.

400 BİN TL'LİK PRİM SÖZÜ VERİLDİ

Hatayspor’un ligde kalmayı başarması durumunda futbolculara vereceği galibiyet primini İHA muhabirine verdiği özel röportaj esnasında 300 bin TL’den 400 bin TL’ye çıkaran Başkan Öntürk, “İnşallah bu son maçta güzel bir galibiyetle ligde kalırız. Ben futbolcularımıza, yönetim kurulumuza ligde kalmak kaydıyla 300 bin TL prim sözü vermiştim. Burada sizin çekimiz esnasında bunu 400 bin TL yapalım. 100 bin daha arttırıyorum. İnşallah ligde kalacağız, seneye kurumsal bir Hatayspor’u borçsuz ve harçsız, ligde iyi başarılar elde eden bir Hatayspor’u tüm hemşehrilerimize izletmek için gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.