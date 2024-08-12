Süper Lig'deki ilk maçında kırmızı kart gören Arda Turan'dan açıklama geldi

Süper Lig'de çıktığı ilk maçta kırmızı kart gören Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, oyundan neden atıldığını açıkladı. Turan, hakeme hakaret etmediğini sadece alanını terk ettiği için cezalandırıldığını ifade etti.

Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor, Alanyaspor deplasmanından 1 puanla döndü. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Süper Lig'deki ilk hocalık deneyimini yaşarken, tatsız bir başlangıç yaptı.

1-1 sona eren karşılaşmada kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen Turan, neden atıldığını sosyal medya hesabından açıkladı.

HAKEMLERE TAVSİYE VERDİ

Hakeme hakaret etmediğini söyleyen Arda Turan'ın açıklaması söyle:

"Öncelikle Alanya halkına ve Alanyaspor'a misafirperverlikleri için sonsuz teşekkür ederim. Sevgili ağabeyim Fatih Tekke ile sezonun ilk maçında karşılaşmak çok güzeldi. Hem Alanyasporlu futbolcuları hem kendi futbolcularımı bu sıcakta verdikleri mücadele için tebrik ederim.

Alanyaspor'un topa sahip olmak istediğini biliyorduk. Ön alan baskısıyla bunu püskürtmek istedik ve zaman zaman başarılı olduk ama ilk yarının ortalarından sonra baskımızı kırıp pozisyonlar buldular, iyi oyunlar oynadılar. Onların baskısına da biz oyunu derinleştirerek cevap verdik. İkinci yarıda beklemeyi tercih ettik. Bu da bana yeni bir teknik direktörlük dersi oldu. Uzun zaman sonra topun arkasına geçmeyi, blok savunması yapmayı denedik. Kendimizi geliştirdiğimiz ve izleyenlere keyif verdiğimiz bir maç sunduğumuzu düşünüyorum.

Sezon başından beri diğer tüm takımlar gibi çok sıcak havalarda ve yüksek tempolu bir şekilde çalışıp sezona hazırlandık. Kariyerinde ilk süper lig maçına çıkmış ve en önemlisi oyuncularından birini uzun süreli sakatlığa maç içinde feda etmiş bir teknik direktör olarak futbolun her unsurunu güzelleştirmek ve geliştirmek için konuşacağım.

Hakem arkadaşlarımıza da naçizane tavsiyem daha iyi bir iletişim içinde olmaları. Futbol bir eğlence sporu. Bize karşı yaklaşımları daha insancıl olmalı. Hakaret etmeden sadece teknik alanımı terk ettiğim için ihraç edildim. Hakemlerimiz bunu herkese ve her yerde uygulayacaklarını söyledi. "Adalet" söylemiyle yola çıkan TFF'ye, kurullarına ve hakem arkadaşlarımıza güvenim sonsuz.

İlk maçımızda Trendyol Süper Lig'de puan almamız umut verici ama hayatımızın hiçbir yerinde beraberliği kabul eden bir takım olmayacağız. O yüzden büyük emek veren oyuncularımı tebrik ediyorum.

Recep Niyaz'ı uzun süreli kaybettiğimiz için çok üzgünüm. İnanıyorum ki en kısa zamanda iyileşip aramıza dönecek. O bize hayalimizi yaşatan en özel oyunculardan biriydi. Onun en iyi şekilde geri dönmesi için buradayız."