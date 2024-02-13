Süper Lig'den İtalyan devine transfer! Rizespor'un kayıp golcüsü Inter'e imza attı

Bir dönem Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'dan yolu geçen Mehdi Taremi, gelecek sezon İtalyan devi Inter'de forma giyecek.

Porto ile sözleşmesi uzatmayan Mehdi Taremi, gelecek sezon için Inter ile anlaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, bir dönem Süper Lig'de Çaykur Rizespor'dan da yolu geçen İranlı yıldız, Inter'in sözleşme teklifini kabul etti.

Portekiz ekibi ile son senesine giren Taremi, Avrupa'dan birçok takımdan teklif alırken İtalya Serie A devi Inter'in 3.5 milyon Euro maaş içeren teklifini kabul etti ve 2026 yılına kadar olan sözleşmeye imzayı atacak.

Bu sezon takımla birlikte 15 lig maçına çıkan Taremi 3 gol kaydetti.

RİZESPOR'DAN AYRILARAK CEZA ALMIŞTI

Mehdi Taremi 2016-2017 sezonunda bonservis verilmeden Çaykur Rizespor tarafından transfer edilmişti.

Ancak İran'da bu transfer büyük tepkiyle karşılandı. Oyuncu baskılara dayanamadı ve eski takımı Persopolis'e dönerek sözleşme imzaladı. Bunun üzerine Rizespor, oyuncu ve Persepolis aleyhine FIFA'ya başvuruda bulundu.

FIFA, sözleşme şartlarını yerine getirmeden Türkiye'den ayrılan Mehdi Taremi'ye dört ay men, oyuncuyu transfer eden İran ekibi Persepolis'e ise iki dönem transfer yasağı cezası verdi.