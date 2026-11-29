Türk futbolunun önümüzdeki beş sezonluk yayın haklarının belirleneceği ihale yarın gerçekleştirilecek. beIN Sports, Saran-Amazon ortaklığı, Turkcell, Türk Telekom ve TRT'nin de aralarında bulunduğu altı kuruluşun şartname aldığı ihale öncesinde Türkiye Futbol Federasyonundan dikkat çeken açıklama geldi. TFF, ilk kez bu ölçekte ve çeşitlilikte teklif alternatiflerinin ortaya çıktığına vurgu yaparken Kulüpler Birliği'nin beklentisi 500 milyon dolar seviyesine yeniden ulaşılması yönünde.

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig ve 1. Lig'in 2027-2028 sezonundan itibaren beş sezonluk yayın haklarının devrine ilişkin düzenlenecek ihale yarın yapılacak.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek ihale saat 14.00'te başlayacak.

Yayın İhale Komisyonu'nun gözetiminde ve noter huzurunda gerçekleştirilecek ihalede kapalı teklif ve açık artırma usulü uygulanacak.

ALTI KURULUŞ ŞARTNAME ALDI

TFF'nin 750 bin liradan satışa çıkardığı ihale şartnamesini beIN Media Group, Saran-Amazon ortaklığı, Turkcell, Türk Telekom ve TRT'nin de aralarında bulunduğu altı kuruluş satın aldı.

2024'teki ihalede beIN Sports ile Saran'ın yarışmasının ardından bu kez telekomünikasyon şirketlerinin ve farklı yayın platformlarının da sürece ilgi göstermesi, rekabetin artacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Kesin katılımcı listesi ve kuruluşların hangi paketler için teklif vereceği ise henüz açıklanmadı.

TFF'DEN 'İLK KEZ' VURGUSU

Türkiye Futbol Federasyonu, kritik ihale öncesinde bugün kamuoyuna yönelik açıklama yayımladı.

Türk futbolunun ekonomik gücünü ve uluslararası alandaki konumunu güçlendirecek önemli bir dönüm noktasında bulunulduğunu belirten federasyon, teklif alternatiflerinin çeşitliliğine dikkati çekti.

TFF'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İlk kez bu ölçekte ve çeşitlilikte teklif alternatiflerinin ortaya çıkması, liglerimizin sahip olduğu potansiyelin ve Türk futboluna duyulan ticari ilginin önemli bir göstergesidir. Bu tabloyu, yalnızca bugünün değil, önümüzdeki yılların futbol ekonomisini şekillendirecek yeni fırsatların habercisi olarak görüyoruz."

Süper Lig'in yayın ihalesinde büyük yarış! TFF'den dikkat çeken açıklama

GEÇMİŞTEKİ GELİR KAYBINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Federasyonun açıklamasında geçmiş yıllarda yayın gelirlerinde yaşanan gerilemeye de değinildi.

TFF, söz konusu gerilemenin Türk futbolunun tüm paydaşları açısından önemli dersler içerdiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu tecrübenin bize gösterdiği en önemli gerçek, sahip olduğumuz sportif potansiyelin ekonomik değere dönüştürülmesi için ortak akla, güçlü bir vizyona, doğru iş modellerine ve kararlı bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyduğumuzdur. Geçmişin tecrübelerinden güç alarak geleceği daha sağlam temeller üzerinde inşa etmekte kararlıyız."

İHALE NEDEN BEŞ YILLIK OLACAK?

2027-2028 sezonundan başlayarak 2031-2032 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak yeni yayın anlaşmasının neden beş yıllık planlandığına da açıklık getirildi.

Federasyon, uzun vadeli bir anlaşmayla kulüplere, yayıncılara ve sektörün diğer paydaşlarına öngörülebilir, istikrarlı ve güvenilir bir yatırım ortamı sunmayı amaçladığını bildirdi.

Açıklamada yalnızca yayın gelirlerinin artırılmasının değil, kulüplerin finansal sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesinin ve Türk futbolunun ticari değerinin kalıcı olarak büyütülmesinin hedeflendiği belirtildi.

Süper Lig'in yayın ihalesinde büyük yarış! TFF'den dikkat çeken açıklama

YAYIN KALİTESİ DE DEĞİŞECEK

TFF, yeni ihale şartnamesi hazırlanırken yayın kalitesinin uluslararası standartlara taşınması, izleyici deneyiminin geliştirilmesi, teknolojik imkanların etkin kullanılması ve Türk futbolunun daha geniş coğrafyalarda izlenebilmesi için gerekli unsurların değerlendirildiğini kaydetti.

Kulüpler Birliği Vakfı da ihale öncesinde Avrupa'nın önde gelen liglerindeki yayın teknolojilerinin incelendiğini ve uzman danışmanlarla teknik rapor hazırlandığını duyurmuştu.

KULÜPLERİN BEKLENTİSİ 500 MİLYON DOLAR

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, daha önce yaptığı açıklamada kulüplerin yayın ihalesinde 500 milyon dolar seviyesine yeniden ulaşılmasını beklediğini bildirmişti.

Kulüpler Birliği Vakfı da dün yayımladığı açıklamada ihalenin Türk futbolu adına rekor bir bedelle sonuçlanmasını hedeflediklerini duyurdu.

Yarın gerçekleştirilecek ihaleye Süper Lig kulüplerini temsilen Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan ile Yayın İhale Komisyonu üyeleri Göksel Gümüşdağ ve Serdal Adalı katılacak.

TEKLİFLER İÇİN 10 DAKİKALIK SÜRE

İhaleye katılacak kuruluşlar, tekliflerini yarın saat 14.00 ile 14.10 arasında noter huzurunda Yayın İhale Komisyonu'na teslim edecek.

TFF, yapılan tekliflerin tamamını reddetme veya ihaleyi iptal etme hakkını saklı tutuyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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