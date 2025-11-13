Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelmesile birlikte düzenli forma şansı bulamayan Sebastian Szymanski hakkında transfer haberleri çıkmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde yollarını ayırmak için uygun şartları beklediği Sebastian Szymanski'ye talipler artıyor. Daha önce Fransa temsilcisi Lyon ve Hollanda ekibi PSV Eindhoven’ın ilgilendiği Polonyalı oyuncu için Almanya’dan birçok kulübün nabız yokladığı iddia edildi.

ALMANYA'DAN 3 TALİP VAR

A Spor'da yer alan habere göre; Almanya'dan 3 kulüp, Szymanski’nin durumunu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'nin, uygun şartların oluşması halinde devre arasında piyasa değeri 14 milyon euro olan 26 yaşındaki futbolcuya veda etmesi bekleniyor.

Sebastian Szymanski

BONSERVİS BEKLENTİSİ 15 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli yönetim, oyuncuyu 15 milyon euronun altında bir rakama bırakmayı düşünmüyor. Sebastian Szymanski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maçta forma giydi ve 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

GÖKHAN KARATAŞ

