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Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı

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Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı
Başlık ResmiTahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'ya verilen cezayı onadı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maç men cezasını onadı.

TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Abdülkerim Bardakcı'ya verdiği cezaya yapılan itirazı inceledi.

Kurul, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe müsabakasında kavga eylemi nedeniyle Abdülkerim Bardakcı'ya verilen 2 maç men ve 67 bin lira para cezasında isabetsizlik bulunmadığına hükmetti. Tahkim Kurulu, başvuruyu reddederek kararı onadı.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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