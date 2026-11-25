Talisca sahneye çıktı, Şampiyonlar Ligi'nde tur geldi
Anderson Talisca'nın harika bir gole imza attığı maçta Al Jazira, Asya Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Golgohar'ı 1-0 mağlup ederek bir üst turu garantiledi. Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Talisca, Al Jazira'da çıktığı 5 maçta ilk golünü kaydetti.
Asya Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nun beşinci haftasında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira, İran ekibi Golgohar'ı konuk etti.
GALİBİYET GOLÜ TALISCA'DAN
Mohammed Bin Zayed Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan 1-0'lık skorla Al Jazira oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 40. dakikada Anderson Talisca kaydetti.
BREZİLYALI SİFTAH YAPTI
Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Anderson Talisca, Al Jazira'da çıktığı 5 maçta ilk golünü kaydetti. Brezilyalı oyuncu, sakatlık nedeniyle 6 maçta forma giyemedi.
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AL JAZİRA TURU GARANTİLEDİ
Al Jazira, bu sonuçla Asya Şampiyonlar Ligi'nde puanını 13 yaparak üst tura çıkmayı garantiledi. Gol Gohar ise 2 puanda kaldı.